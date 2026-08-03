45세 싱글맘 女배우, 마운자로로 23kg 감량 후 화끈 비키니..“보정 없는 당당”

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[스포츠조선 박아람 기자] 할리우드 배우이자 코미디언인 에이미 슈머(45)가 보정 없는 비키니 차림을 당당히 공개하며 놀라운 체중 감량 성과를 또다시 입증했다.

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에이미 슈머는 지난 2일(현지시간) 개인 계정을 통해 요트 위에서 수영복을 착용한 채 여유를 즐기는 사진 여러 장을 게재했다.

사진 속 그는 꽃무늬 비키니와 웨트수트를 번갈아 입으며 활짝 웃는 등 밝고 건강한 매력을 발산했다.

특히 그는 게시물 캡션을 통해 "이런 날이 올 줄은 상상도 못 했다"며 "평소처럼 필터는 전혀 사용하지 않았다"고 강조해 눈길을 끌었다.

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그런 그의 당당한 모습에 동료 연예인들도 찬사를 보냈다.

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드라마 '그레이 아나토미' 출신의 배우 케이트 월시는 "너무 아름다워, 에이미. 행복하고 잘 지내는 모습 보기 좋아"라며 응원했고, 호주 출신 가수 소피 몽크 역시 "아름답다"며 힘을 실어줬다.

앞서 에이미 슈머는 2025년 초부터 당뇨·비만 치료제인 '마운자로'를 맞고 있는 중이라고 솔직하게 밝혀왔다. 지난해 12월에는 2024년 진단받은 호르몬 장애인 '쿠싱 증후군'을 치료하는 과정에서 50파운드(약 22.6kg)를 감량했다고 전해 화제를 모았다. 과거 '오젬픽' 등 다른 약물 부작용으로 고생했던 시행착오도 숨김없이 털어놓으며 대중과 소통해 왔다.

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한편 에이미 슈머는 지난 2월 요리사 남편 크리스 피셔와 결혼 7년 만에 이혼 소송을 제기하며 싱글맘이 됐다. 슬하에는 아들 진(7세)을 두고 있다.

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이혼 소송 제기 후 체중 감량 사진을 올린 것을 두고 일부 억측이 쏟아지자, 에이미 슈머는 "마침내 강인하고 아름답다고 느낄 때 자신의 사진을 올리는 것은 도움을 요청하는 절규가 아니다"라며 "삶과 건강을 축하하는 것이다. 세상의 모든 싱글맘들에게 사랑을 보낸다"고 소신을 밝힌 바 있다.

오랫동안 신체 이미지와 할리우드 여성들이 겪는 압박에 대해 거침없이 목소리를 높여온 에이미 슈머는 이달 초 제왕절개 흉터를 당당히 공개하는 등 긍정적이고 솔직한 행보를 이어가고 있다.

tokkig@sportschosun.com