'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이', 북미 개봉 첫날 흥행 수익 '어벤져스' 꺾었다

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[스포츠조선 조지영 기자] 액션 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'(데스틴 대니얼 크레턴 감독)가 북미 개봉 첫날 역대급 수치로 오프닝 신기록을 세웠다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 북미에서 놀라운 기록으로 흥행 질주를 시작했다. 박스오피스 모조에 따르면 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 북미 개봉 첫 날이었던 지난 7월 31일 약 1억 6930만달러(약 2420억원)의 수익을 벌어 들이며, '어벤져스: 엔드게임'의 개봉일 수익(약 1억 5746만달러)을 뛰어넘는 기염을 보여주었다. 또한 이는 역대 '스파이더맨' 시리즈 중에서도 개봉일 최고 흥행 수익을 달성한 것으로 그 의미가 더욱 깊다.

개봉 이후 북미 매체의 반응도 뜨겁다. "역대 실사판 스파이더맨 중 최고"(Los Angeles Times), "20년 만에 등장한 최고의 스파이더맨 영화"(Independent), "시리즈 최고 걸작 중 하나. 놀랍고, 멋지고, 감동적이다"(The Wrap), "여전히 관객들에게 새로움을 선사한다"(The Nightly) 등 4년 만에 귀환한 시리즈의 새로운 작품에 대한 극찬부터 "시리즈 최고 수준을 보여주는 액션 시퀀스"(Independent), "새로운 앵글로 풀어낸 슈퍼히어로들의 싸움과 추격전"(AV club), "초반 20분은 기존 슈퍼히어로 영화에서 볼 수 없었던 뛰어난 장면"(EMPIRE) 등 독창적이고 스펙타클하게 펼쳐지는 액션에 대한 호평도 줄을 이었다.

여기에 "그 어느 때보다 뛰어난 연기를 선보이는 톰 홀랜드. 속도감 넘치는 연출과 박진감 가득한 스토리 전개"(The Hollywood Reporter), "캐릭터의 감정적 고뇌를 훌륭히 표현한 톰 홀랜드"(TIME), "놀랍도록 몰입감 넘치는 전개"(The Wrap) 등 톰 홀랜드의 연기와 몰입감 있는 스토리와 연출에 대한 극찬도 이어져, 예비 관객들의 관람 욕구를 고조시키고 있다.

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'스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설' '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com