이수근, 母=무속인이라더니.."좋은 일 생긴다더니 안 생겨, 다 맞진 않아"(물어보살)

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[스포츠조선 김소희 기자] 이수근, 서장훈이 51세 무명가수에게 현실적인 조언을 건넨다.

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오늘 (3일) 밤 방송되는 KBS Joy '무엇이든 물어보살'에는 특별한 예지몽으로 고민하는 50대 가수의 사연이 공개된다.

활동명 '캘리'로 활동 중인 51세 가수가 보살들을 찾아온다. 그는 어린 시절부터 가수의 꿈을 키워왔지만 오랜 무명 생활을 이어오며 각종 공연 무대를 통해 꾸준히 노래해 온 자신의 이야기를 털어놓는다.

이날 방송에서 사연자는 "원래도 예지몽을 자주 꿨는데, 아버지가 돌아가신 후 꿈이 너무 선명해졌다"며 "돌아가신 아버지가 계속 꿈에 찾아오시는 게 좋은 곳으로 못 가셔서 그런건 아닌지 걱정된다"라며 고민을 털어놓는다.

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실제로 공연과 관련된 일이 꿈에서 먼저 보인 뒤 실제 현실로 이어지는 경험을 여러 차례 겪었다는 사연자는 가족들의 건강 상태를 암시하는 꿈을 꿨다는 이야기를 털어놓자 보살들은 놀라움을 금치 못한다.

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그러나 서장훈은 "샤머니즘적인 것보다 늘 그리워하고 걱정했던 마음이 꿈으로 나타나는 것"이라며 현실감 가득한 조언을 이어가고, 이수근 역시 "어머니가 전화로 좋은일 있는지 물어보곤 하시지만, 좋은 일은 1도 없다", "꿈이 다 맞는 건 아니다"라고 조언한다.

한편, 뛰어난 실력에도 불구하고 오디션 프로그램마다 서류 심사조차 통과하지 못했다는 사연자의 이야기에 서장훈은 '족집게 솔루션'을 제시하기도 한다.

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예지몽에 대한 불안에서 시작해 아버지를 향한 그리움, 그리고 포기하지 않은 가수의 꿈까지. 사연자의 이야기는 오늘 밤 8시 KBS Joy '무엇이든 물어보살' 376회에서 확인할 수 있다.