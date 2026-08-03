윤형빈, '월 1억' 전성기 뒤 찾아온 비극…“투자가 아니라 완전한 사기였다”

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[스포츠조선 김준석 기자] 사업으로 20억 원을 잃었던 개그맨 윤형빈이 전성기 시절 월 1억 원이 넘는 수입을 올렸지만, 투자사기까지 당했던 사연을 털어놨다.

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지난 2일 방송 말미 공개된 MBN '속풀이쇼 동치미' 예고편에는 심현섭, 이태성, 김장훈, 공형진, 윤형빈이 출연해 돈과 사업을 둘러싼 다양한 이야기를 전했다.

이날 윤형빈은 전성기를 떠올리며 "한 달에 1억 원이 넘는 돈이 들어올 수도 있구나 싶었다"고 당시 수입을 공개했다.

하지만 화려했던 전성기 뒤에는 예상치 못한 시련이 있었다.

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윤형빈은 "투자를 해주기로 한 돈을 받으러 갔는데 건물은 텅 비어 있었고, 고지서만 잔뜩 쌓여 있었다"며 투자사로 믿었던 곳에서 사기를 당했던 일을 고백했다.

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이를 들은 경제교육 전문가 성선화는 "정경미 씨와 먼저 상의했으면 좋겠다"고 조언하며 아내와의 소통의 중요성을 강조했다.

앞서 윤형빈은 SBS '동상이몽2-너는 내 운명'에서 사업을 네 차례 진행하며 약 20억 원의 손실을 봤다고 밝힌 바 있다.

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당시 사업 실패를 단점으로 꼽는 반응에는 "싹 다 망한 건 아니다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

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한편 윤형빈은 2013년 동료 코미디언 정경미와 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

narusi@sportschosun.com