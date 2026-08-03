누가 봐도 KCM 아들...♥방예원, 7개월 된 막내 공개 "보물들과 함께"

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[스포츠조선 조민정 기자] 오는 10월 결혼식을 앞둔 가수 KCM의 아내 방예원이 세 자녀와 함께한 일상을 공개했다.

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방예원은 지난 2일 자신의 SNS에 "나의 보물들과 함께하는 지금이 너무 소중해~"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.

공개된 사진에는 KCM 가족의 화목한 일상이 담겼다. 특히 지난해 12월 태어난 막내아들을 품에 안은 방예원의 셀카가 시선을 사로잡았다. 육아 중에도 변함없는 미모를 자랑한 그녀와 또렷한 이목구비를 드러낸 막내아들의 모습이 훈훈함을 더했다.

이어 공개된 가족사진에는 KCM과 첫째 딸, 둘째 딸까지 온 가족이 함께 식사를 즐기며 환하게 웃는 모습이 담겼다. 또 다른 영상에서는 생일 케이크 앞에 모인 가족들이 함께 촛불을 끄며 특별한 시간을 보내는 모습도 공개됐다. KCM이 노래를 부르는 가운데 가족들이 환하게 미소 짓는 장면에서는 화목한 분위기가 고스란히 전해졌다.

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방예원은 "날씨가 정말 덥다. 모두 더위 조심하시고 즐거운 저녁 보내세요"라며 팬들에게 인사를 전했다.

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한편 KCM은 아내와 오랜 시간 사실혼 관계를 이어오다 2021년 혼인신고를 마쳤다. 당시 과거 채무 문제로 가족에게 피해가 갈 것을 우려해 혼인신고를 미뤘던 사연을 고백한 바 있다. 오는 10월 정식 결혼식을 올릴 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com