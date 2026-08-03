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남보라, 출산 후에도 남은 뱃살에 충격 "붓기 아닌 지방"

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남보라, 출산 후에도 남은 뱃살에 충격 "붓기 아닌 지방"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 출산 후 남은 뱃살을 솔직하게 공개했다.

3일 남보라의 유튜브 채널에는 '여기 계속 살면 안되나요? 조리원 천국. 둘째 낳고 또 와야지~'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 남보라는 산후 마사지를 받으며 "조리원에 59kg으로 들어왔는데 하루만에 2kg 빠졌다"라고 전했다. 이어 "발 부기는 진짜 다 빠졌다"며 몸 상태를 전했다.

남보라는 조리원에서 제공되는 식사와 간식을 맛있게 즐기면서도 몸무게 관리에 대한 고민을 털어놨다. 그는 "여기 와서 살 빼서 나가는 게 목표"라며 "현재 57kg인데, 53kg까지 빼고 나가고 싶다. 그런데 밥이 진짜 너무 맛있다. 유혹을 뿌리치기가 너무 힘들다"고 털어놨다. 이어 "조리 기간이 2주밖에 안 되니까 이 기간만큼은 조금 먹어도 괜찮겠죠?"라며 빵을 먹는 모습을 공개해 공감을 자아냈다.

남보라, 출산 후에도 남은 뱃살에 충격 "붓기 아닌 지방"

이후 남보라는 산후 피트니스를 받기 위해 나섰다. 그는 "몸 회복에 도움이 되는 운동과 배가 빨리 들어갈 수 있는 운동을 알려주신다고 하더라"며 기대감을 드러냈다.

특히 남보라는 출산 후 아직 들어가지 않은 배를 솔직하게 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "배가 이 정도 나왔는데 똥배가 잘 안 들어간다"고 털어놨다.

이에 전문가는 "붓기는 이제 없는 상태고, 남아 있는 건 지방"이라고 설명했다. 이를 들은 남보라는 "충격적이다. 부정하고 싶다"고 웃으며 반응해 현실적인 산후 고민으로 공감을 자아냈다.

한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 건강한 아들을 출산했다.

jyn2011@sportschosun.com

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