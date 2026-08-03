남보라, 출산 후에도 남은 뱃살에 충격 "붓기 아닌 지방"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 남보라가 출산 후 남은 뱃살을 솔직하게 공개했다.

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3일 남보라의 유튜브 채널에는 '여기 계속 살면 안되나요? 조리원 천국. 둘째 낳고 또 와야지~'라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에서 남보라는 산후 마사지를 받으며 "조리원에 59kg으로 들어왔는데 하루만에 2kg 빠졌다"라고 전했다. 이어 "발 부기는 진짜 다 빠졌다"며 몸 상태를 전했다.

남보라는 조리원에서 제공되는 식사와 간식을 맛있게 즐기면서도 몸무게 관리에 대한 고민을 털어놨다. 그는 "여기 와서 살 빼서 나가는 게 목표"라며 "현재 57kg인데, 53kg까지 빼고 나가고 싶다. 그런데 밥이 진짜 너무 맛있다. 유혹을 뿌리치기가 너무 힘들다"고 털어놨다. 이어 "조리 기간이 2주밖에 안 되니까 이 기간만큼은 조금 먹어도 괜찮겠죠?"라며 빵을 먹는 모습을 공개해 공감을 자아냈다.

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이후 남보라는 산후 피트니스를 받기 위해 나섰다. 그는 "몸 회복에 도움이 되는 운동과 배가 빨리 들어갈 수 있는 운동을 알려주신다고 하더라"며 기대감을 드러냈다.

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특히 남보라는 출산 후 아직 들어가지 않은 배를 솔직하게 공개해 눈길을 끌었다. 그는 "배가 이 정도 나왔는데 똥배가 잘 안 들어간다"고 털어놨다.

이에 전문가는 "붓기는 이제 없는 상태고, 남아 있는 건 지방"이라고 설명했다. 이를 들은 남보라는 "충격적이다. 부정하고 싶다"고 웃으며 반응해 현실적인 산후 고민으로 공감을 자아냈다.

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한편 남보라는 지난해 5월 동갑내기 사업가와 결혼했으며, 지난 6월 건강한 아들을 출산했다.

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jyn2011@sportschosun.com