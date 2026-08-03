리센느 원이, 억지 일진설에도 쿨 반응 "내 옛날사진 보고 탈덕 마"

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[스포츠조선 김소희 기자] 그룹 리센느 원이가 자신을 둘러싼 '억지' 학교폭력 의혹 속에서도 특유의 유쾌한 소통으로 팬들에게 웃음을 안겼다.

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원이는 최근 팬 소통 플랫폼을 통해 팬들과 이야기를 나누던 중 "리마인(팬덤명) 내가 옛날에 막 맛있는 거 먹고 통통했던 시절 봐도 탈덕하지 마라. 춤추는 거 보지 마라"라고 말하며 밝은 모습을 보였다. 이어 "내 사진 봤으니 리마인 옛날 사진 보여달라"고 덧붙이며 팬들과 편안하고 친근한 분위기 속에서 소통을 이어갔다.

이는 최근 온라인상에서 불거진 학교폭력 의혹과 함께 자신의 과거 사진이 다시 주목받은 상황에서 나온 반응이다. 원이는 논란에 대해 직접적인 해명에 나서기보다 평소와 다름없는 솔직하고 유쾌한 모습으로 팬들을 만났다. 오히려 자신을 향한 관심을 긍정적으로 받아들이며 특유의 당당한 매력을 드러냈다.

앞서 최근 한 익명의 누리꾼은 SNS를 통해 리센느 원이에게 학교폭력 피해를 당했다는 취지의 글을 게재해 논란이 일었다. 원이가 최근 유튜브 채널 '안녕하세요원이입니다잘부탁드립니다'를 통해 대중에게 이름을 알린 데 이어, 'LOVE ATTACK' 역주행 1위와 'Pretty Girl'로 음악방송 첫 1위를 차지하는 등 상승세를 이어가고 있던 시점인 만큼 해당 주장은 빠르게 확산됐다.

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하지만 이후 '원이담임'이라는 이름의 계정이 등장하며 반박 입장이 전해졌다. 해당 계정 운영자는 원이가 옥포성지중학교 재학 당시 2, 3학년 담임을 맡았던 교사라고 밝히며, 원이의 학교생활 태도를 확인할 수 있는 손편지와 당시 일화, 다른 교사들의 응원 메시지를 공개했다. 이를 통해 원이가 성실한 학생이었다는 점을 강조하며 일각에서 제기된 일진설을 반박했다.

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특히 폭로자가 원이와 같은 댄스부 활동을 했다고 주장한 부분에 대해서도 반박이 이어졌다. 담임교사는 "원이를 포함해 성뱀(댄스부 이름) 04년생 12명 중 11명과 지금까지도 꾸준히 연락하고 만나고 있다"며 "그래서 어제 본인을 스스로 성지뱀장어라고 지칭하는 그 글이 올라왔을 때 우리 아이들과 저 모두 매우 당황했다"고 전했다.

이후 최초 폭로글을 작성했던 계정은 게시물과 계정을 삭제하며 현재는 확인되지 않고 있다.

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논란 과정에서 공개된 원이의 과거 사진 역시 관심을 모았다. 풋풋했던 학창 시절 모습과 현재 무대 위에서 보여주는 당당한 모습이 함께 화제가 된 것. 팬들은 과거의 모습까지 솔직하게 받아들이며 유쾌하게 소통하는 원이의 태도에 응원을 보내고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com