트와이스 지효 친동생 서연, 하이브 신인 걸그룹 데뷔…'연예인 3자매' 탄생

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[스포츠조선 김준석 기자] 그룹 트와이스 리더 지효의 막냇동생 서연이 하이브 뮤직그룹 산하 신규 레이블 ABD의 신인 걸그룹 멤버로 가요계에 정식 데뷔한다.

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둘째 동생 이하음이 모델 겸 배우로 활동 중인 가운데, 막내 서연까지 아이돌로 데뷔하면서 세 자매 모두 연예계에서 활동하게 됐다.

ABD는 3일 공식 계정을 통해 신인 걸그룹 튜이드(TUIDE)의 데뷔 소식과 함께 멤버들의 인트로덕션 사진과 소개 영상 'Introductions : WE TUIDE'를 공개했다.

튜이드는 서희, 서연, 엘레나, 지아, 사키, 세아, 이하늬 등 총 7명으로 구성된 다국적 걸그룹이다. 한국, 미국, 영국, 일본 등 다양한 문화적 배경을 가진 멤버들이 모였으며, 2006년생부터 2011년생까지 전원 10대로 구성됐다.

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특히 2008년생인 서연은 트와이스 지효의 친동생으로 알려져 공개 직후부터 K팝 팬들의 뜨거운 관심을 받았다. 지효를 닮은 또렷한 이목구비와 안정적인 퍼포먼스로 데뷔 전부터 화제를 모으고 있다.

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지효의 둘째 동생 이하음 역시 모델 겸 배우로 활동 중이다. 이번 서연의 데뷔로 지효는 물론 이하음, 서연까지 세 자매 모두 연예계에서 각자의 분야를 활동 무대로 삼게 되면서 '연예인 삼자매'가 탄생하게 됐다.

튜이드는 오는 24일 오후 6시 첫 번째 미니앨범 'TUNE & PLAY'를 발매하고 본격적인 활동에 나선다. '서로 다른 음악적 언어를 하나의 리듬으로 조율해 즐거움을 만들어낸다'는 의미를 담은 이번 앨범은 플레디스엔터테인먼트 대표 출신 한성수 마스터 프로페셔널이 총괄 프로듀싱을 맡았다.

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데뷔에 앞서 진행된 프리뷰 행사에서는 뛰어난 라이브와 퍼포먼스 실력을 선보이며 관계자들의 호평을 받기도 했다.

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narusi@sportschosun.com