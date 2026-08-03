'팰월드' 모바일 나온다…가레나, '팰월드 온라인' 2026년 출시

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전세계적인 흥행을 기록한 '팰월드'가 모바일 MORPG로 재탄생한다.

가레나는 3일 일본 게임 개발사 포켓페어와 공식 라이선스 계약을 체결하고, '팰월드' IP를 기반으로 한 신작 모바일 MORPG '팰월드 온라인(Palworld Online)'을 2026년 출시한다고 밝혔다.

'팰월드 온라인'은 가레나가 개발과 글로벌 퍼블리싱을 맡는 작품이다. PC 원작의 광활한 오픈월드와 높은 자유도, 생존과 수집의 재미를 모바일 환경에 맞게 구현한 멀티플레이어 서바이벌 어드벤처를 표방한다.

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이용자는 심리스 오픈월드를 무대로 다양한 '팰'을 포획·육성하고 새로운 지역을 개척할 수 있으며, 모바일 버전만의 오리지널 스토리도 만나볼 수 있다. 기존 팬은 물론 신규 이용자에게도 새로운 경험을 제공하는 것이 목표다.

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멀티플레이 요소도 대폭 강화했다. 다른 이용자들과 파티를 구성해 거점을 건설하고 함께 성장할 수 있으며, 협동 PvE 콘텐츠와 이용자 간 PvP 전투도 즐길 수 있다. 여기에 건물 확장과 생산 자동화, 거점 방어 시스템 등을 통해 이용자들이 함께 세계를 만들어가는 소셜 플레이도 지원한다.

모바일 환경에 맞춘 조작성도 특징이다. 직관적인 터치 인터페이스와 원터치 조작을 적용해 거점 건설과 이전, 팰 배치 등 다양한 시스템을 손쉽게 이용할 수 있도록 설계했다. 이번 계약은 '팰월드' IP가 콘솔과 PC를 넘어 모바일 플랫폼으로 본격 확장된다는 점에서 의미가 있다. 특히 가레나가 '프리 파이어' 등을 통해 글로벌 라이브 서비스 역량을 입증한 만큼, 모바일 시장에서도 흥행 가능성에 관심이 쏠린다.

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가레나의 테리 자오 대표는 "'팰월드'의 핵심 재미와 자유도를 유지하면서도 모바일 환경에 최적화된 경험을 제공하는 데 집중하고 있다"고 말했다. 포켓페어의 미조베 타쿠로 대표도 "가레나의 글로벌 퍼블리싱과 라이브 서비스 역량을 높이 평가하고 있다"며 "'팰월드 온라인'을 통해 전 세계 이용자들에게 새로운 '팰월드' 경험을 선보일 수 있기를 기대한다"고 밝혔다.

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'팰월드 온라인'은 2026년 출시를 목표로 개발 중이며, 출시 일정과 서비스 지역 등 세부 정보는 추후 공식 채널을 통해 공개될 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com