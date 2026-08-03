박효준, '30억 자산' 공개한 이정진에 "형 많이 힘든 것 같아" 능청

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 이정진이 최근 공개한 재산이 또 한 번 화제에 올랐다.

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3일 공개된 유튜브 채널 '버거형'에는 박효준이 이정진과 함께 건대 일대를 걸으며 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

이날 이정진을 기다리던 박효준은 최근 방송에서 공개된 이정진의 재산을 언급하며 입을 열었다.

박효준은 "최근에 이정진 선배님 재산 공개한 거 봤는데 20억짜리 전세집이랑 5억짜리 주식, 현금 3억까지 아예 공개해 버리셨더라"고 운을 뗐다.

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이어 "형이 많이 힘든 것 같다"며 능청스럽게 농담을 던졌고, "그래서 오늘 형님이랑 동네 한 바퀴 돌고 제가 맛있는 거 사드리고 가겠다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이정진은 별다른 해명 없이 미소를 지으며 박효준의 농담을 받아쳤고, 두 사람은 자연스럽게 건대 거리를 걸으며 추억 이야기를 이어갔다.

앞서 이정진은 최근 방송을 통해 자신의 자산을 솔직하게 공개해 화제를 모았다. 현재 거주 중인 약 20억 원 상당의 전세 아파트를 비롯해 약 5억 원 규모의 주식과 약 3억 원의 현금성 자산을 보유하고 있다고 밝혀 많은 관심을 받았다.

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또한 비상장회사에도 약 15억원을 투자했다고 설명하며, "방송 이후 사람들이 돈을 빌려달는 메시지가 엄청 온다"며 "투자해왔던 비상장회사가 지난해 상장을 해 아주 잘 됐다"고도 덧붙였다.

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한편 이날 영상에서는 재산 이야기 외에도 이정진의 대표작 '말죽거리 잔혹사'에 대한 애정도 공개됐다. 그는 "아직도 많은 분들이 제 대표작으로 '말죽거리 잔혹사'를 떠올린다"며 "배우라면 누구나 이전 작품을 뛰어넘고 싶어 하지만, 그만큼 임팩트가 강했던 작품인 것 같다"고 솔직한 속내를 털어놨다.

또한 2013년부터 이어오고 있는 장애인 인식 개선 및 장애인 유도 홍보대사 활동을 소개하며 "장애인 선수들이 더 많은 관심을 받았으면 좋겠다"는 바람도 전해 훈훈함을 더했다.

olzllovely@sportschosun.com