"아버지 이제 죽네?" 음문석, 말기암 父 임종 지키며 했던 다짐 ('유퀴즈')

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[스포츠조선 이우주 기자] '유퀴즈' 음문석이 아버지의 임종을 지키며 했던 다짐을 떠올린다.

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3일 tvN '유퀴즈 온 더 블럭' 측은 배우 음문석의 출연 선공개 영상을 공개했다.

배우로 전향하기 전 가수, 댄서로 활동하며 오랜 무명을 겪었던 음문석. 유재석은 "댄서가 되겠다는 꿈 하나로 서울로 왔는데 집으로 돌아갈까 생각 해본 적은 없냐"고 물었고 음문석은 "편하게 자고 싶고 사랑받고 싶고 외롭기 싫어서 내려가고 싶은 적이 중간중간 있었다"고 솔직하게 고백했다.

하지만 음문석이 버틸 수 있었던 아버지 덕이었다. 음문석은 "하루는 아버지가 서울로 올라오셨다. 만났는데 급하게 어딜 가셔야 된다면서 주머니에서 돈을 꺼내주셨는데 천 원짜리, 오천 원짜리, 오만 원짜리가 섞여있었다. 아버지의 전재산이었을 거다. 아버지의 뒷모습을 보고 '독해져야지. 내가 여기서 어떻게 해서든 보여주겠어' 결심하며 버텼다"고 밝혔다.

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이어 음문석은 아버지가 돌아가셨을 때를 회상했다. 음문석은 "아버지가 돌아가실 때 제가 임종을 지켰다. 암 말기로 돌아가셔서 근육도 없으신 상태에서 거의 마약성 진통제를 계속 맞고 계시니까 정신을 차릴 수도 없고 눈을 떠도 사람과 눈을 마주칠 수 없다. 근데 아버지가 저를 정확하게 보고 계시더라"라며 "'아버지, 이제 죽네? 아빠' 그 얘기하고 나니까 아버지가 호흡을 딱 세 번 하고 돌아가셨다"고 밝혔다.

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음문석은 "그때 제가 아버지 귀에 대고 뭐라 했냐면 '아버지, 어머니랑 누나는 제가 아버지를 대신해서 지킬 테니 걱정하지 마시고 편하게 가세요'라고 말씀 드렸다. 나와서 슬퍼서 눈물을 흘리는데 '내가 이제 가장이다. 내가 가장이고 우리 가족을 지켜야 돼'(라고 다짐했다)"라고 밝혔다.

한편, 음문석이 출연하는 tvN '유퀴즈 온 더 블럭'은 오는 5일 밤 8시 45분에 방송된다.

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wjlee@sportschosun.com