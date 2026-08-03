'조폭 연루설'로 숨죽이던 조세호, 살 쏙 빠진 얼굴로 'V포즈'

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 김숙이 '청룡시리즈어워즈' 수상 소감을 전하며 공개한 뒤풀이 사진 속에서 방송인 조세호의 근황도 함께 포착됐다.

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김숙은 지난 1일 자신의 SNS를 통해 제5회 청룡시리즈어워즈 비하인드 사진을 여러 장 공개했다. 넷플릭스 예능 '도라이버'로 최우수 여자예능인상을 받은 그는 트로피를 든 채 동료들과 기념사진을 남겼고, 시상식이 끝난 뒤 이어진 뒤풀이 현장까지 팬들에게 공개했다.

공개된 사진에는 홍진경, 주우재, 우영 등 '도라이버' 멤버들과 함께 조세호도 자리하고 있었다. 조세호는 환한 미소로 브이(V) 포즈를 취하며 동료들과 어깨를 나란히 했고, 뒤풀이 자리에서도 끝까지 함께하며 변함없는 팀워크를 드러냈다.

특히 활동을 줄인 뒤 좀처럼 공식적인 모습을 드러내지 않았던 조세호의 근황이 공개됐다는 점에서도 관심을 모았다. 이전보다 살이 빠진 듯한 모습으로 미소를 짓고 있는 조세호는 뒤풀이 자리에서 멤버들과의 끈끈한 의리를 자랑했다.

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김숙은 "넷플릭스 '도라이버'를 사랑해 주시는 분들이 이렇게 많을 줄이야"라며 "함께 달려온 멤버들과 제작진 덕분에 값진 결과를 얻었다"고 감사 인사를 남겼다. 이어 "시상식이 끝날 때까지 기다려 축하해 준 '도라이버' 멤버들과 송은이 언니에게도 감사하다"고 덧붙였다.

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조세호는 지난해 조직폭력배 연루설이 제기되며 논란의 중심에 섰다. 당시 그는 의혹을 전면 부인하면서도 "어렸던 시절 모든 인연을 성숙하게 정리하지 못한 부분은 반성한다"고 입장을 밝혔다. 이후 일부 예능 프로그램에서 하차하며 활동을 크게 줄였고, 현재는 넷플릭스 예능 '도라이버'를 통해서만 시청자들과 만나고 있다.

사진을 접한 팬들은 "반가운 얼굴이다", "멤버들과 여전히 끈끈해 보여 보기 좋다", "웃는 모습 보니 다행" 등의 반응을 보이며 오랜만에 전해진 조세호의 근황에 관심을 나타냈다.

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한편 '도라이버 시즌6-생존의 법칙'은 오는 8일 공개될 예정이다.

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olzllovely@sportschosun.com