박보경 감동 수상소감부터 이상이 o0o 밈까지 글로벌 230만명 시청했다. 프리즘 글로벌 단독 생중계…전세계 K-콘텐츠 팬 사로잡아

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[스포츠조선 권영한 기자] 리테일 미디어 플랫폼 프리즘(PRIZM)의 운영사 RXC(대표 유한익)가 7월 31일 인천 파라다이스시티 크로마홀에서 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈' 시상식의 글로벌 단독 생중계를 성황리에 마쳤다고 밝혔다. 이번 생중계는 누적 시청자 230만 명을 기록하며 전 세계 K-콘텐츠 팬들에게 생생한 시청 경험을 선사했다.

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청룡시리즈어워즈는 국내 최초의 스트리밍 콘텐츠 전문 시상식이다. 넷플릭스를 비롯해 디즈니+·웨이브·티빙·쿠팡플레이 등 주요 플랫폼에서 공개된 드라마와 예능 가운데 대중성과 작품성을 두루 인정받은 콘텐츠를 대상으로 수상작을 선정한다. 이번 제5회 시상식에서는 영예의 대상을 비롯해 드라마·예능 부문에서 각각 최우수작품상, 남녀주연상, 남녀조연상, 남녀신인상 등 총 18개 부문의 주인공이 가려졌다. 대상은 김고은이 차지했으며, 드라마 부문 최우수작품상은 '취사병 전설이 되다', 예능 부문 최우수작품상은 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'가 각각 수상했다. 남녀주연상은 배우 박해수와 신혜선에게 돌아갔다.

프리즘은 이번 청룡시리즈어워즈의 공식 디지털 중계 파트너로서 레드카펫부터 본 시상식, 이후 세리머니까지 전 과정을 프리즘 앱을 통해 전 세계에 단독 생중계했다. 특히 프리즘만의 테크 역량을 집약한 초고화질·초고음질 라이브로 현장의 열기를 실시간으로 전달했으며, AI 동시통역 서비스를 통해 시청 국가에 맞는 언어로 자막을 제공해 언어 장벽 없이 시상식을 즐길 수 있도록 했다. 이를 통해 시·공간의 제약 없이 전 세계 K-콘텐츠 팬들이 함께 몰입할 수 있는 시청 환경을 구현했다는 평가다.

프리즘은 글로벌 라이브 중계와 함께 브랜드 파트너십 운영도 지원했다. 이번 시상식에서는 뷰티 브랜드 라비앙이 'Global Icon with LAVIEN Cosmetic' 부문 파트너로 참여했으며, 해당 부문은 넷플릭스 인기 드라마 '이 사랑 통역 되나요' 출연 배우 후쿠시 소타가 등장해 배우 고윤정에게 시상하며 화제를 모았다. 또한 다양한 브랜드 제품으로 구성한 스페셜 기프트를 후보자와 시상자, 수상자에게 제공하였고 레드카펫 등에서도 숏폼 컨텐츠를 진행하며 시상식의 완성도를 높였다.

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프리즘 운영사 RXC 유한익 대표는 "이번 제5회 청룡시리즈어워즈를 프리즘만의 차별화된 미디어 역량으로 전 세계에 생중계해 시·공간의 제약 없이 글로벌 K-콘텐츠 팬 모두가 함께 즐길 수 있도록 한 점이 뜻깊다"며 "앞으로도 프리즘만의 강점을 기반으로 화제성 있는 K-컬처 미디어 이벤트를 더 많은 팬들에게 선사하는 글로벌 리테일 미디어 플랫폼으로 거듭나겠다"고 밝혔다.

권영한 기자 kwonfilm@sportschosun.com