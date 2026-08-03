여연희, '손종원과 열애설' 해명 후 '♥찐 남친' 공개…파리서 로맨틱 데이트

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[스포츠조선 이지현 기자] 모델 여연희가 남자친구와 함께한 파리 여행 사진을 공개하며 변함없는 애정을 드러냈다. 최근 셰프 손종원과의 열애설을 직접 해명했던 만큼, 공개 연인과의 달달한 일상이 더욱 눈길을 끌고 있다.

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여연희는 2일 자신의 SNS에 "작년 이맘때 파리. 더워서 너무 힘들었는데 지나니 또 그립다! #paris"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 프랑스 파리 곳곳에서 남자친구와 데이트를 즐기는 여연희의 모습이 담겼다. 두 사람은 길거리를 함께 걸으며 팔짱을 끼고 다정한 시간을 보냈고, 카페에서는 어깨를 맞댄 채 셀카를 찍으며 편안한 분위기를 자아냈다.

특히 거리 한복판에서 남자친구의 볼에 입을 맞추는 모습까지 공개하며 애정을 숨기지 않았다. 꾸밈없는 커플룩과 자연스러운 스킨십이 영화 같은 여행 분위기를 완성했다.

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이번 게시물은 최근 손종원 셰프와의 열애설을 해명한 뒤 공개된 근황이라는 점에서도 관심을 모았다.

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앞서 여연희는 유튜브 채널 '대니초'에 출연해 손종원 셰프와 열애설이 불거졌던 것에 대해 "겹지인이 많아서 같이 놀기도 한다"며 연인 관계가 아니라고 선을 그었다. 이어 현재 남자친구가 있다고 밝히며 당시 남자친구가 "팔로워 얼마 늘었어?"라고 농담을 건넸고, "자기도 기사 한 번 났으면 좋겠다고 하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

또 여연희는 열애설을 바로 해명하지 않았던 이유에 대해 "맞으면 문제인데 아니니까 가만히 있으면 반응이 안 오지 않을까 생각했다"고 설명하며 해프닝이었음을 재차 강조한 바 있다.

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한편 여연희는 2012년 '도전 슈퍼모델 코리아' 시즌3에 출연해 최종 3위에 오른 모델이다. 최근 tvN '킬잇: 스타일 크리에이터 대전쟁'에 출연한 바 있다.

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olzllovely@sportschosun.com