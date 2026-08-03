'시험관 성공' 김지민, 입덧 대신 먹덧 고통…♥김준호도 확 달라졌다

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 김지민이 임신 근황을 공개했다.

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김지민은 3일 "먹덧…하시는 분!! 입덧 없어 좋아만 했지 이게 먹덧일 줄은 몰랐네!"라며 먹덧 중인 근황을 공개했다. 이어 "오빠가 만들어준 오이냉국"이라며 김준호가 만들어준 음식을 자랑하기도. 오이냉국에 제육볶음, 쌈채소로 든든하게 한 끼를 먹으며 임신 기간을 보내는 김지민에 많은 응원이 이어지고 있다. 특히 예비 아빠 김준호는 요리까지 직접 하며 달라진 면모를 보여 눈길을 모은다.

김지민은 지난달 30일 임신을 직접 발표했다. 김지민은 "자그마한 제 배에 예쁜 생명이 찾아와 주었다"며 "무리하지 말고, 조급하지 말자며 다독여주던 오빠를 의지하며 시작한 첫 시험관! 정말 고맙게 이날만을 기다린 듯 한 번 만에 찾아온 두룹이"라고 밝혔다.

김지민은 "드디어 모든 검사에서 태초의 몸(살짝 오버썰)으로 돌아왔다는 결과를 듣고, 혹시나 교수님이 말 바꾸실까 봐 급하게 '시험관 지금 할래요!' 우겼던 제 모습이 아직도 웃기면서, 그제서야 아빠 미소로 흔쾌히 '그럽시다!' 해주신 모습이 어제 같다. 그렇게 찾아와 준 우리 두룹이"라며 "안정기 지나고 드디어 말하게 돼서 오늘은 발 뻗고 잘 수 있겠다"고 밝혔다.

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한편, 김지민은 개그맨 김준호와 지난해 7월 결혼식을 올렸다.

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wjlee@sportschosun.com