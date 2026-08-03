'싱글맘' 지연수, 곰탕집 알바 하는 이유 "아들 투뿔 곰탕 배불리 먹이려고"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 지연수가 아들과의 일상을 공개하며 곰탕집 직원으로 성실하게 일하는 근황을 전했다. "민수를 잘 먹이고 싶어서 일한다"는 진심 어린 고백도 함께 전해져 뭉클함을 안겼다.

Advertisement

3일 지연수는 자신의 유튜브 채널에 '곰탕집 150그릇 서빙'이라는 제목의 영상을 공개했다.

영상에는 아들 민수와 함께 아침을 준비하는 지연수의 일상이 담겼다. 그는 직접 김치볶음을 만들며 "예전에 그냥 해줬더니 김치볶음을 한 통을 다 먹더라"며 아들의 입맛을 자랑했다.

민수 역시 엄마를 향한 애정을 숨기지 않았다. "엄마가 얼마나 노력하는지 알아?"라는 질문에 그는 "엄마가 돌아왔을 때 냄새와 표정을 보면 너무 힘든 걸 안다"며 "이제 매일 안아줄게. 미안해"라고 말해 지연수를 울컥하게 만들었다.

Advertisement

지연수는 학교 생활도 칭찬했다. 그는 민수의 생활통지표를 읽으며 "수행평가를 모두 잘 받았고, 어려운 과제도 끝까지 해결하려는 끈기가 돋보인다고 적혀 있었다"며 "너무 감동적이어서 새벽까지 계속 읽었다"고 벅찬 마음을 드러냈다. 이어 "4학년 1학기 동안 지각도 결석도 없이 개근했다"며 흐뭇해했다.

Advertisement

아들과 함께하는 등굣길 역시 가장 소중한 시간이라고 밝혔다. 지연수는 "하루도 빠짐없이 학교에 데려다줬다"며 "계절을 함께 느낄 수 있는 유일한 시간이라 나에게도 좋은 시간"이라고 말했다.

이후 곰탕집으로 출근한 지연수는 빠른 걸음으로 매장을 향했고 "학교에서 직장까지 10분이라 늘 빨리 걷는 게 습관이 됐다"고 설명했다.

Advertisement

그는 "이 가게는 제 가게가 아니다. 운영과 전혀 무관한 그냥 직원"이라며 "일하는 모습을 보고 싶어 하는 분들이 많아서 촬영 허락을 받고 공개하는 것"이라고 강조했다.

Advertisement

직장 동료들은 지연수의 성실함을 증언했다. 한 직원은 "맨날 100~150그릇씩 나른다고 팔이 아프다고 한다"고 말했고, 또 다른 직원도 "직장에서 너무 잘한다"고 칭찬했다.

실제로 지연수는 주문을 받고 음식을 나르고 손님을 응대하며 쉼 없이 움직였다. 그는 "하루에 150그릇 이상 서빙한다"고 밝히며 바쁜 식당 업무를 능숙하게 소화했다.

방송 활동에 대해서도 솔직한 심경을 털어놨다. 지연수는 "처음 취업했을 때도 어디 가서 방송하는 사람이라고 말하지 않았다"며 "예전에 지연수라는 이유로 잘린 적도 있었다. 내가 아닌 모습들이 퍼져 있었고, 그런 사람을 굳이 돈 주고 쓰려 하지 않더라. 그래서 먼저 밝히지 않는다"고 고백했다.

이어 가장 힘들었던 아르바이트로 돈가스집 설거지를 꼽으며 "설거지가 끝없이 나와서 미쳐버리는 줄 알았다. 진짜 설거지 지옥이었다"고 웃으며 회상했다.

무엇보다 지연수가 일을 계속하는 가장 큰 이유는 아들이었다. 그는 직원 복지로 제공되는 곰탕을 포장해 민수의 아침 식사로 챙긴다며 "민수에게 투뿔 한우 곰탕을 배불리 먹이고 싶어서 여기서 일하는 것"이라고 말했다.

이어 "성장기에는 먹는 게 정말 중요하다. 곰탕을 먹으면서 아이가 더 튼튼해지고 몸도 달라지는 걸 느꼈다"며 "모든 엄마가 그렇듯 자기 자식 입에 들어가는 건 전혀 아깝지 않다"고 애틋한 모성을 드러냈다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀지만 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육 중이며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.

olzllovely@sportschosun.com