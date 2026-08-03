슈주 동해, 산다라박과 열애설 언급 "세븐 덕에 처음 만나" ('동해물과')

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[스포츠조선 이우주 기자] '동해물과' 동해가 산다라박과의 과거 열애설을 언급했다.

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3일 유튜브 채널 '동해물과 백두은혁'에서는 2NE1 산다라박이 출연했다.

산다라박이 출연하자마자 반갑게 인사한 동해. 동해는 "우리는 진짜 오래됐다. 고등학교 때 봤다. 그래서 그때 우리가 말을 놨다"고 산다라박과의 오랜 인연을 밝혔다.

동해는 "팬들 사이에서는 옛날이지만 우리가 연애를 했다고 생각하는 팬들도 많다"고 밝혔고 은혁은 "옛날에는 조금만 친하면 열애설이 났다. 전에 이보람과 말도 안 되는 열애설 나지 않았냐"고 밝혔다.

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산다라박이 "동해가 '집대성'에서 얘기하더라"라며 연습생 시절 동해가 세븐을 통해 빅뱅 데뷔 전 지드래곤, 태양을 만났던 일화를 언급했다.

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산다라박은 "그때 나도 있었는데 내 얘기는 쏙 빼더라"라며 "빅뱅도 데뷔 전이고 우리도 데뷔전이고 세븐만 슈퍼스타였을 때다. 세븐이 항상 연습생들 모아서 나오라 하면 고기 얻어 먹고 왔다. 그때 항상 있던 멤버가 지디, 태양, 장현승, 그리고 나였다. 공민지는 너무 어렸다"고 떠올렸다.

은혁은 "거길 낀 거냐. YG 스파이였지?"라고 농담했고 동해는 "나 YG 너무 좋아했다. 세븐 '와줘'가 너무 좋아서 '세븐 형이 나한테 전화를?' 싶었다"고 밝혔다.

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하지만 그때가 두 사람의 첫만남은 아니었다고. 동해는 "세븐 형이랑 번호를 주고 받은 지가 얼마 안 됐다. 세븐 형 번호가 뜬 거다. 영화 보러 나오라 해서 좋다 했는데 '필리핀 친구 하나 나올 거야' 라고 했다. 그때 인터넷도 안 되고 필리핀 언어를 할 줄 모르니까 '필리핀 사람이랑 내가 뭘 해야 되지?' 싶더라"라며 "나도 숫기가 없고 (산다라박도) 숫기가 없는데 영화를 봤다. '어떻게 필리핀어로 인사를 해야 하지?' 하다가 끝나고 한 마디가 '안녕히 가세요'라고 하더라. 그게 첫만남이 다였다"고 밝혔다.

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산다라박은 "그때 나는 말을 하루에 한두 마디 할 때였다. 친구가 없으니까 세븐이 친하게 지내자 하면서 많이 챙겨줬다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com