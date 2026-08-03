"200만 원 남친 대행?" 한서희, 가짜 열애설 논란에 "돈 안 줬다, 왜 나를 욕하냐"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 연습생 출신 한서희가 가짜 열애설 논란, 남친 대행 논란에 대해 입을 열었다.

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한서희는 3일 "아니 돈 받고 사진 찍어주는 쟤를 욕해야지 왜 나를 욕하는지 모르겠네. 난 돈을 안 줬지만"이라며 울분을 터뜨렸다. 이는 한서희의 남친 대행 의혹에 대한 입장으로 보인다.

한서희는 지난 1일 프랑스 출신 모델 아서 모레노과 함께 찍은 투샷을 공개하며 열애를 의심받았다. 이에 한서희는 "저의 남자에 대해 많은 관심을 가져주셔서 감사하다"고 열애를 인정하는 듯했지만 이는 광고 촬영의 일환이었다. 한서희는 "열애설의 진실"이라며 사주풀이 사이트를 홍보하는 광고 영상을 게재하더니 "실제 연인은 없고 여러분이 제 애인"이라 밝혀 논란이 됐다.

이 가운데 아서 모레노가 인플루언서와 브랜드를 연결해 주는 플랫폼 'Collabstr'에서 돈을 받고 촬영에 임하는 모델로 알려져 파장이 더욱 커졌다. 이 남성의 기본 단가 표에 따르면 SNS 게시물 및 릴스 제작 비용 등을 고려했을 때 최소 100만 원에서 많게는 200만 원 이상을 지불한 것으로 추측이 됐다. 한서희가 열애설 자작극을 위해 200만 원을 넘게 지불했다는 의혹까지 번지자 한서희는 "돈을 안 줬다"며 해명을 했다.

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한편, 한서희는 MBC '스타 오디션 위대한 탄생3'에 출연해 얼굴을 알렸다. 2016년 빅뱅 출신 탑과 대마초를 함께 흡연한 혐의로 징역 3년에 집행유예 4년을 선고 받은 한서희는 집행유예 기간이던 2021년 필로폰 투약 혐의로 징역 1년 6개월 실형을 선고 받고 2022년 또 다른 마약 혐의로 징역 6개월을 선고 받아 지난 2023년 출소했다.

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wjlee@sportschosun.com