'유방암 투병' 서정희, 폭염 속 긴 머리 고집하는 이유 "살아낸 증거"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 서정희가 폭염 속에서도 긴 머리를 자르지 못하는 이유를 털어놓으며 항암 치료를 견뎌낸 시간을 떠올렸다.

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서정희는 3일 자신의 SNS에 장문의 글과 함께 근황 사진을 공개했다. 사진 속 그는 무더운 날씨에도 긴 머리를 높게 묶은 채 환한 미소를 짓고 있어 눈길을 끌었다.

서정희는 "폭염이라는 말이 하루에도 몇 번씩 들리는 여름"이라며 "가만히 있어도 땀이 흐르고 긴 머리는 목덜미에 붙어 떨어질 줄 모르고 얼굴에 달라붙는 머리카락이 너무 답답한 날들"이라고 적었다.

이어 "저도 '머리 자르면 얼마나 시원할까' 생각한다"면서도 "하지만 아직은 자를 수 없다. 제게 이 머리는 단순한 머리카락이 아니기 때문"이라고 고백했다.

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그는 긴 머리가 항암 치료를 견디며 다시 삶을 되찾아온 시간을 상징한다고 설명했다. "항암치료로 머리카락이 빠지던 시간, 거울 속 낯선 나를 받아들여야 했던 시간, 다시 머리가 자라기만을 기다리며 하루하루 버텨낸 시간"이라며 "처음 올라오던 작은 솜털 같은 머리카락을 손끝으로 만지며 '나 다시 살아가고 있구나'라고 느꼈던 순간을 아직도 기억한다"고 회상했다.

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그러면서 "이 머리는 제가 견뎌낸 시간이고 다시 살아온 날들의 기록"이라며 남다른 의미를 전했다.

서정희는 "올해로 네 번의 여름을 지나고 있다"며 "첫 번째 여름도, 두 번째 여름도, 세 번째 여름도, 그리고 지금 맞이한 네 번째 여름도 쉽지만은 않았다"고 밝혔다. 이어 폭염 속에서도 수없이 머리를 자를지 고민했지만 "조금만 더"라고 스스로를 다독이며 버텨왔다고 털어놨다.

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특히 그는 완치를 향한 기대도 전했다. 서정희는 "앞으로 또 하나의 여름을 지나면 기다려온 완치 판정의 시간이 찾아온다"며 "그날이 오면 마음 편히 웃으며 '괜찮다'고 말할 수 있을 것 같다. 그때는 이 머리를 놓아줄 수 있을지도 모르겠다"고 적었다.

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이어 "그날의 가위질은 단순히 머리를 자르는 일이 아니라 길고 긴 시간을 잘 보내준 저 자신에게 보내는 인사가 될 것"이라고 덧붙여 먹먹함을 안겼다.

마지막으로 그는 "누군가에게는 머리를 자르는 일이 작은 선택일 수 있지만 어떤 사람에게는 기다리고 견디고 회복해가는 마음의 시간이 필요하다"며 "지금의 이 더운 여름도, 이 답답한 긴 머리도 제가 살아냈다는 증거다. 네 번의 여름을 지나온 저를 오늘도 꼭 안아주는 시간"이라고 글을 맺었다.

한편 서정희는 지난 2022년 유방암 초기 진단을 받고 수술과 치료를 받았다. 이후 건강을 회복하며 활발한 활동을 이어가고 있으며, 6세 연하의 건축가 김태현과 공개 열애 중이다.

olzllovely@sportschosun.com