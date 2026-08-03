윤남노, 박은영 축의금 '먹튀'했던 속사정…"통장에 8만 원밖에 없었다"

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[스포츠조선 이지현 기자] 윤남노 셰프가 박은영 셰프에게 결혼식 축의금을 뒤늦게 건네며 그동안 마음에 걸렸던 사연을 털어놨다.

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3일 공개된 '윤남노포'에는 '은혜 갚으러 은영이 옴'이라며 박은영 셰프와 솔직한 대화를 나누는 모습이 담겼다.

이날 윤남노는 박은영을 보자마자 "내가 너한테 진짜 너무 미안하다"며 "결혼식에 내가 이름은 쓰고 축의금을 못 냈다"고 조심스럽게 운을 뗐다.

이에 박은영은 "아니, 온 것도 내가 봤고 밥 먹는 것도 내가 봤다"며 웃었고, 윤남노는 "그때 진짜 돈이 없었다. '노뜨르' 오픈 때문에 통장에 8만 원밖에 없었다. 돈이 없어서 못 낸 거다"라고 솔직하게 털어놨다.

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박은영은 예상치 못한 이유에 "돈이 없어서 못 낸 거야? 나 오빠 욕 많이 했는데…"라며 놀라워했고, 윤남노는 연신 "미안하다"고 사과했다.

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이후 윤남노는 뒤늦은 축의금을 건넸다. 박은영은 두툼한 봉투를 받아 들고 "이렇게까지 기대 안 했는데"라며 감탄했고, 윤남노는 "많이 넣지는 못했다. 대신 집에 필요한 걸 하나 사주고 싶었다"고 진심을 전했다.

또한 윤남노는 박은영에게 더 고마운 일이 있었다고 밝혔다. 그는 "'노뜨르' 오픈 선물을 물어보길래 필요한 게 없다고 했는데 직원들이 업무를 공책에 적는 걸 보고 불편해 한다고 했다"고. 이어 "그래서 특정 모델을 추천하며 '이거 사줄까?'라고 묻길래 제가 바로 '응'이라고 답했다. 그런데 다음 날 바로 100원대 노트북을 사줬다"며 "진짜 상남자다. 아니, 상여자다"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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훈훈한 분위기 속에서 윤남노는 "남녀 사이에는 친구가 없다고 하잖아. 있다"며 박은영과의 깊은 우정을 강조했고, 두 사람은 서로를 향한 신뢰를 드러내며 훈훈함을 더했다.

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한편 윤남노는 최근 서울 압구정에 레스토랑을 오픈했다. 그는 MBC '전지적 참견 시점'을 통해 식당 개업 과정에서 약 6억 원 규모의 대출을 받았다고 밝힌 바 있다. 그는 당시 "제 월급은 없다. 대출 이자가 나가니까"라고 털어놓으며 현실적인 고충을 전해 화제를 모았다.

olzllovely@sportschosun.com