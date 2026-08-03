노을 강균성, 10월 결혼 발표 "평생 함께하고싶은 사람 만나"[공식](전문)

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[스포츠조선 김소희 기자] 노을 강균성이 결혼을 직접 발표했다.

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강균성은 3일 자신의 개인 계정에 자필 편지로 직접 결혼 소식을 전하며 오랜 시간 곁을 지켜준 팬들에게 가장 먼저 감사와 진심을 전했다.

이날 강균성은 "늘 고마운 노을빛 여러분께"라며 장문의 글을 게재했다. 그는 "오랜 시간 함께하며 기쁠 때나 힘들 때나 늘 곁을 지켜주신 여러분 덕분에 저는 많은 사랑을 받으며 살아올 수 있었다. 정말 감사하다"며 팬들을 향한 깊은 고마움을 전했다.

이어 "그런 여러분께 가장 먼저 전하고 싶은 소식이 있어 이렇게 글을 남긴다"며 결혼 소식을 직접 알렸다.

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강균성은 "제가 평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일에 결혼하게 됐습니다"라며 "이 소식을 전하는 순간이 조금은 떨리지만, 누구보다 먼저 여러분께 직접 말씀드리고 싶었습니다"라고 설렘 가득한 마음을 드러냈다.

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그러면서 "늘 변함없이 응원해 주시고 제 삶의 소중한 순간들을 함께해 주셔서 진심으로 감사드립니다"라며 "앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 축복해 주신다면 큰 힘이 될 것 같습니다"라고 덧붙였다.

끝으로 그는 "감사합니다, 노을빛 여러분"이라고 다시 한번 팬들에게 감사 인사를 전하며 글을 마무리했다.

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강균성의 깜짝 결혼 발표에 팬들은 "진심으로 축하드립니다", "늘 행복하시길 바랍니다", "오래오래 좋은 음악 들려주세요" 등의 축하 메시지를 보내며 새로운 출발을 응원하고 있다.

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한편 강균성은 2002년 노을로 데뷔했으며 '붙잡고도', '청혼', '전부 너였다', '그리워 그리워', '늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서' 등 수많은 히트곡으로 사랑받았다.

다음은 강균성 SNS글 전문

늘 고마운 노을빛 여러분께.

오랜 시간 함께하며 기쁠 때나 힘들 때나

늘 곁을 지켜주신 여러분 덕분에

저는 많은 사랑을 받으며 살아올 수 있었어요.

정말 감사합니다.

그런 여러분께 가장 먼저 전하고 싶은 소식이 있어

이렇게 글을 남깁니다.

제가 평생을 함께 걸어가고 싶은

소중한 사람을 만나 10월 30일에

결혼하게 되었습니다.

이 소식을 전하는 순간이 조금은 떨리지만,

누구보다 먼저 여러분께 직접 말씀드리고 싶었어요.

늘 변함없이 응원해 주시고,

제 삶의 소중한 순간들을 함께해 주셔서

진심으로 감사드립니다.

앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고

축복해 주신다면 큰 힘이 될 것 같습니다.

감사합니다, 노을빛 여러분.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com