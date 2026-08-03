신동엽, 붐 폭로 "'놀토' 추천했는데 가짜 와인 선물, 한입 마시자마자 뱉어" ('짠한형')

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[스포츠조선 이우주 기자] '짠한형' 신동엽이 붐을 폭로했다.

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3일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 붐, 넉살, 한해가 출연했다.

와인 애호가라는 신동엽에 붐은 "와인 얘기하니까 제가 너무 죄송하다"고 말을 꺼냈다. 신동엽은 "'놀라운 토요일' 회의할 때 지금의 콘셉트 말고 일본에서 돈을 주고 사온 포맷이 있었다. 둘 중에 뭘 할까 하다가 MC가 노래도 틀고 나머지 사람들을 아울러야 하는데 이런 콘셉트면 봄이 하는 게 좋겠다고 제안했다. 그때 붐이 '샴페인' 할 때 이상형 월드컵 코너를 진행했는데 붐 애드리브가 너무 좋았다. 그때 붐의 능력을 알았다"고 밝혔다.

이에 신동엽은 제작진의 걱정에도 붐을 강력하게 추천했다고. 덕분에 붐은 '놀토'에 합류하게 됐고 뒤늦게 이를 알게 돼 신동엽에게 와인을 선물했다고. 신동엽은 "너무 고가였다. 100만 원이 넘는 거였다. '네가 이걸 어떻게?' 했는데 아는 분한테 선물을 받았다더라. 프랑스 와인이지만 다른 나라 사람한테 선물을 받았다"며 "이게 우리나라도 그렇고 다른 나라도 그렇고 가짜가 많다. '이거 아냐' 하니까 모르는데 되게 고급스러운 와인이라는 것만 안다더라. 난 같은 브랜드의 와인이 집에 또 있다. 맛도 잘 알았다. 그걸 놔뒀다가 몇 달 후에 내가 밤에 혼자서 그날은 나한테 선물해 주고 싶은 날이라서 마시자마자 싱크대로 가서 뱉고 나머지를 버렸다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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신동엽은 "나는 붐한테 마음을 받았다. 그 선물한 분도 아마 진심으로 마음을 담아서 선물해 줬을 거다"라고 붐을 달랬지만 넉살은 "형 자리를 노리고 형을 죽이려 한 거 아니냐"고 밝혀 웃음을 더했다.

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신동엽은 "붐한테는 얘기를 안 했는데 '미스트롯' 만든 서혜진 대표가 내 얘기를 재밌어 했다. 그 대표는 기질이 바로 얘기하는 편이다. 다음에 찾아와서 정상적인 와인을 선물해줬다"고 덧붙였다. 하지만 넉살은 "동엽이 형 그거 삼켰으면 눈 멀었을 것"이라 의심해 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com