정재용 "'불화설' 김창열에 전화해라" 이하늘 제안에 단호한 거절

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[스포츠조선 이우주 기자] DJ DOC 이하늘과 정재용이 김창열을 언급했다.

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3일 이하늘의 유튜브 채널에서는 '창열이한테 영상편지?'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

라이브 영상을 진행하던 중 정재용은 무언가를 말하려다가 말을 아꼈다. 이에 이하늘은 "해 봐. (반응이) 어떻나 보게. 할 말 있으면 해"라며 "창열이한테 영상편지"라며 불화설이 불거졌던 김창열을 언급했다.

이에 정재용은 "내가 숨만 쉬는 걸로 형이 아는구나"라고 놀라며 "내가 한두 번은 이해를 하겠는데 물론 이러길 바라서 댓글을 계속 올리는 걸 텐데 적당히 좀 했으면 좋겠다"고 김창열을 언급하게 하려는 팬들에게 경고했다.

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이 가운데 이하늘은 "전화 한번 해봐"라고 제안했지만 정재용은 "싫어"라고 곧바로 거절했다. 그럼에도 이하늘은 "한번 해봐"라고 밝혔고 정재용은 "방송 안 할 때 하세요"라고 거듭 거절했다.

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이하늘이 농담이라고 분위기를 풀자 정재용은 "형은 농담과 진담이 구분이 안 된다"고 토로했고 이하늘은 "내가 그게 흠이다. 사람들이 내 농담을 진담으로 알고 장난을 진짜로 안다"고 밝혔다.

한편, 이하늘은 동생이자 그룹 45RPM 멤버 이현배가 2021년 사망하면서 김창열이 동생의 죽음에 관련이 있다며 분통을 터뜨렸다. 이하늘에 따르면 이현배는 김창열과 게스트하우스 사업을 함께하기로 했지만 김창열이 돌연 입장을 번복하며 재정난을 겪었다고. 이에 이현배가 배달 아르바이트를 하던 중 사고를 당했고, 돈이 없어 MRI도 찍지 못했다가 후유증으로 세상을 떠난 것이라 주장했다.

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3년 넘게 연락하지 않고 지내던 두 사람은 2024년 정재용과 함께 완전체로 모여 화해를 한 듯 보였다. 하지만 지난해 12월 이하늘과 정재용이 김창열을 제외한 채 연말 공연을 개최해 다시 불화설이 피어났다. 현재 이하늘과 정재용은 곱창집도 함께 운영하며 돈독한 모습을 보이고 있다.

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wjlee@sportschosun.com