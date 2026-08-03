추사랑, 母 빼닮은 '뼈말라' 모델 비율…"사춘기에도 아빠와 쇼핑 데이트"

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[스포츠조선 이지현 기자] 이종격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 사춘기에 접어든 딸 추사랑과의 특별한 데이트를 공개하며 애틋한 부성애를 드러냈다.

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추성훈은 3일 자신의 SNS에 딸과 함께 쇼핑을 즐기는 사진 여러 장을 게재했다.

공개된 사진에는 어느덧 사춘기에 접어든 추사랑은 엄마 야노 시호의 우월한 유전자를 그대로 물려받은 듯 모델 같은 비율을 자랑했다. 길쭉한 팔다리와 슬림한 몸매, 성숙해진 분위기가 어린 시절 '추블리'의 모습과는 또 다른 매력을 완성했다.

거울 셀카를 찍으며 어깨를 맞댄 부녀의 모습은 마치 친구 같은 분위기를 자아냈다. 훌쩍 큰 딸을 바라보는 추성훈의 다정한 표정에서는 '딸바보' 아빠의 면모가 고스란히 드러났다.

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추성훈은 "좀처럼 함께할 수 없는 딸과의 쇼핑 데이트"라며 "시간은 한정되어 있지만, 추억은 영원히 마음속에 남는다"고 적었다.

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이어 "함께할 수 있는 순간이 있을 때마다 조금이라도 더 많은 추억을 만들어 주고 싶다"며 "사춘기인데도 아빠와 함께 시간을 보내줘서 정말 고마워"라고 딸을 향한 진심을 전했다.

또 "오늘도 내 인생에서 평생 잊지 못할 소중한 하루였다. 정말 행복했다. 사랑해"라고 덧붙이며 깊은 애정을 표현했다.

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한편 추성훈은 일본 톱모델 야노 시호와 2009년 결혼해 2011년 딸 추사랑을 얻었다. 추사랑은 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'를 통해 '국민 베이비'로 큰 사랑을 받았으며, 최근에는 엄마를 빼닮은 모델 같은 비율과 성숙해진 비주얼로 화제를 모으고 있다.

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olzllovely@sportschosun.com