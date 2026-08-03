추신수, 5500평 美 대저택 자랑 "화장실 12개, 관리비만 月 1천만원 이상"(남겨서)

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[스포츠조선 김소희 기자] 전 야구선수 추신수가 텍사스 대저택을 공개했다.

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3일 방송된 tvN STORY 예능프로그램 '남겨서 뭐하게'에는 추신수가 아내 하원미와 함께 게스트로 출연해 근황과 미국 생활을 공개했다.

이날 박세리는 추신수를 소개하며 "누적 연봉이 제가 알기로만 1900억 원"이라고 말해 모두를 놀라게 했다.

이에 추신수는 "2년 전 현역에서 은퇴한 뒤 랜더스 프런트에서 일하고 있다"고 근황을 전했다.

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이어 공개된 미국 텍사스 자택은 압도적인 규모를 자랑했다. 집 안에는 바와 영화관, PC방, 수영장은 물론 개인 훈련장과 추신수의 선수 시절 발자취를 한눈에 볼 수 있는 박물관까지 마련돼 감탄을 자아냈다.

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특히 박물관에는 추신수가 메이저리그 역사상 아시아 선수 최초로 사이클링 히트를 기록했을 당시 사용했던 3루 베이스와 공 등이 액자에 담겨 전시돼 눈길을 끌었다. 이를 바라보던 하원미는 "제 남편이지만 자랑스럽다"고 말하며 뿌듯한 미소를 지었다.

자택의 규모 역시 놀라움을 안겼다. 추신수는 "땅을 합치면 5500평 정도 된다"며 "방은 7개, 화장실은 12개"라고 밝혔고, 관리비에 대해서는 "한 달에 1000만 원대"라고 답해 출연진을 놀라게 했다.

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자연스럽게 연봉 이야기도 이어졌다. 추신수는 메이저리그 시절 누적 연봉이 약 1900억 원에 달한 것으로 알려져 있다.

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이에 대해 그는 "세금을 떼기 전 금액이 1900억 원이다. 텍사스와 계약하면서 7년 계약으로 1억3000만 달러를 받았다. 당시 환율로 약 1400억 원이었다"고 설명해 다시 한번 놀라움을 안겼다.