김원훈, 주식 2주 만에 차 한 대 값 날렸다 "피폐해지고 살 많이 빠져"

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 김원훈이 주식으로 큰 손실을 봤다고 고백했다.

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3일 공개된 넷플릭스 '개미 김원훈: 주식의 세계'에서는 최고점에 주식을 처음 시작한 김원훈의 모습이 담겼다.

영상 초반 김원훈은 "거의 차 한 대 값이 없어졌다. 2천4백만 원 손실을 봤다"고 주식으로 큰 손실을 봤다고 고백했다.

제작진은 "시드머니가 얼마였냐"고 물었고 김원훈은 "1억 8천만 원"이라 밝혀 모두를 놀라게 했다. 김원훈은 "주식 2주한 사람 치고는 시드가 좀 많다. 제가 시작할 때 몰빵하는 스타일이라 하지 않았냐. 뭐 하나에 빠지면 이렇게 된다"며 "일단 물타기를 너무 많이 했다. 거의 워터밤 갔다 왔다. 계속 물만 탔다. 계속 떨어지니까 물을 타서 평단가를 낮춰야 한다는 압박과 강박 속에 살았다"고 털어놨다.

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김원훈은 "지금 진짜 심각하다. 제가 웃으면서 얘기하지만 되게 피폐하고 저 살도 많이 빠졌다. 지금 2kg 빠졌다"며 "식욕이 없고 의욕이 없고 어딜 다녀도 좀비처럼 다니게 된다"고 토로했다.

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지난 6월만 해도 주식을 한번도 안 해봤다는 김원훈. 김원훈은 "저는 주식이 무섭다. 그래서 아직도 통장에 저축해서 이자 받는다. 근데 요즘엔 이게 제일 바보 같은 거라 하더라"라고 밝혔다.

김원훈은 "저는 안정형을 추구하고 원래 뭘 하려면 무작위로 하기 보다는 공부를 해야 한다고 생각하는 주의다. 사실 기회가 있고 정보가 있다 보면 해볼 의향은 있다"고 주식에 관심을 보였다.

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방송을 통해 실전 투자를 앞둔 김원훈. 김원훈은 "제 돈으로 하는 거냐"고 놀라며 "저는 사는 방법도 모른다. 매수하는 방법도 모른다. 표정관리가 안 될 거 같다"고 털어놨다.

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이어 김원훈이 지인들을 만나 주식에 대해 배우며 직접 투자하는 모습이 공개됐다. 270만 원대에하이닉스를 매수한 김원훈. 김원훈은 주가가 요동칠 때마다 일희일비하며 휴대폰에서 눈을 떼지 못했다.

wjlee@sportschosun.com