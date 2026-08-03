[속보] '300억대 사기 혐의' 차가원 대표 구속…법원 "증거인멸 우려"

사진=연합

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[스포츠조선 이지현 기자] 차가원 피아크그룹 회장 겸 원헌드레드 대표가 300억 원대 사기 혐의로 결국 구속됐다.

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서울중앙지방법원은 3일 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(사기) 혐의를 받는 차 대표에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 진행한 뒤 "증거를 인멸할 우려가 있다"며 구속영장을 발부했다.

차 대표는 소속 연예인의 지식재산권(IP)을 활용한 사업을 추진하겠다며 관련 업체들과 계약을 체결한 뒤 약 242억 원의 선수금을 받았지만, 약속한 사업을 제대로 이행하지 않은 혐의를 받고 있다. 수사기관이 파악한 전체 피해 규모는 약 300억 원에 이르는 것으로 알려졌다.

이와 함께 지인들과 서로 소유한 주택을 활용한 전세 계약을 제안한 뒤 약 54억 원의 전세보증금을 받고도 계약을 정상적으로 이행하지 않은 혐의도 적용됐다.

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차 대표는 이날 오전 서울중앙지법에서 열린 영장실질심사를 마친 뒤 취재진 앞에 모습을 드러냈지만, 혐의를 인정하는지와 소명 내용 등을 묻는 질문에는 별다른 답을 하지 않은 채 법원을 떠났다.

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경찰은 앞서 두 차례 차 대표에 대한 구속영장을 신청했지만 검찰의 보완수사 요구로 영장이 청구되지 않았다. 이후 추가 수사를 거쳐 지난달 다시 구속영장을 신청했고, 법원이 이를 받아들이면서 신병 확보에 성공했다.

한편 차 대표 측은 이번 사건이 적대적 인수합병(M&A) 과정에서 불거진 것이라며 사기 혐의를 전면 부인하고 있는 것으로 전해졌다.

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olzllovely@sportschosun.com