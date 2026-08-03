최예나, 소아암 투병 고백…시한부 출연자 보며 "마음 이상해" ('내 남은 연애')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] '내 남은 연애' 최예나가 소아암 투병을 고백했다.

Advertisement

3일 방송된 SBS '내 남은 연애'에서는 시한부 판정을 받았던 청춘들의 첫만남이 그려졌다.

오프닝에서 출연자들의 투병 이야기가 공개됐다. 군 병원에서 암 판정을 받았다는 출연자부터 "사망률이 너무 높은 병이고 마음의 준비를 하셔야 한다고 엄마한테 얘기하더라. 4기였던 거 같다. 생존율이 50%가 안 넘으니까 마음의 준비를 하면서 항암 치료를 해보자 했다"고 밝힌 여자 출연자까지 나온 가운데, MC들은 이들의 연애를 진심으로 응원했다.

특히 소아암의 일종인 림프종을 투병했다는 최예나는 "제가 아기 때 소아암 림프종 환자였다. 그래서 공감도 가면서 마음이 좀 이상하다"고 밝혔고 정용화 역시 "출연자 분들이 진짜 삶이 끝날 수도 있었고 한치 앞도 모르는 시간을 지나온 분들이라 그런지 잘 됐으면 좋겠다 행복한 연애를 했으면 좋겠다"고 바랐다.

Advertisement

군 병원에서 암 판정을 받았다는 김선호는 "저랑 같은 상황을 지금 겪고 계신 분들이 있다면 그게 마이너스가 될 거라 생각하지 않는다. 저 또한 그런 사람이니까 마음 맞으면 상관없다. 오히려 원없이 연애를 할 것"이라 밝혔다.

Advertisement

정예지는 "지인들 아예 모른다. 투병하고 나서 사회생활을 하면서 얘기를 안 하게 되더라"라며 "같은 아픔을 갖고 있지 않냐. '어떤 치료를 했냐' 하면서 얘기를 많이 할 거 같다. 저 또한 치유의 과정이 될 거 같아서 기대가 된다"고 밝혔다.

모두 만나 함께 숙소에 도착한 출연자들. 출연자들은 도착하자마자 서랍에 약을 정리했다. 이 가운데 김종은은 안약을 넣었다. 김종은은 "혈청 안약이다. 자기 피로 만든 안약이기 때문에 각막의 상처 완화에 도움이 많이 된다"며 "항암에 대한 후유증이 세게 있어서 눈도 건조하고 각막에 상처도 많이 생기고 점막이 되게 안 좋아진다"고 밝혔다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com