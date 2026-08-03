김선호 "군대서 혈액암 4기 판정, 병실서 혼자 살아남았다" 고백 ('내 남은 연애')

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[스포츠조선 이우주 기자] '내 남은 연애' 시한부 판정을 받았던 출연자들이 각자의 투병기를 고백했다.

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3일 방송된 SBS '내 남은 연애'에서는 시한부 판정을 받았던 청춘들의 첫만남이 그려졌다.

멤버들은 숙소에서 투병 당시 적었던 일기를 읽으며 아픔을 고백했다. 큰언니로부터 골수 이식을 받았다는 서로빈은 "'나한테 이식해줄 때 마음이 어땠어?'라고 물었는데 '당연한 거라고 생각했는데? 너를 살려야 되는데 고민할 게 없지'라고 했다. 가족이라 해서 당연한 건 아니지 않냐"고 고마워했다.

해병대를 전역할 만큼 체력이 좋았던 김종은은 투병을 하며 소방공무원의 꿈을 포기했다며 눈물을 보였다. 김종은은 "급성 골수성 백혈병이다. 이 병을 겪으면서 두 가지 숙제가 있다고 생각한다. 첫 번째는 암세포를 없애기 위한 치료, 두 번째는 치료하고 나서의 삶"이라며 "선생님께서 예후가 정말 안 좋을 거라 말씀하시고 항암을 처음 받고 관해가 전혀 되지 않았다. 항암으로도 암세포가 안 없어지니까 골수 이식으로 암세포를 잡아보자 해서 골수 이식을 하고 골수 이식으로 인해서 이식편대숙주병이라는 걸 겪고 있다"고 밝혔다. 김종은은 "폐 기능이 많이 떨어졌고 손가락이나 관절 이런 데가 굳어가는 상태고 안구 건조, 침이 안 나온다. 눈물샘도 파괴돼서 눈물도 안 나온다. 지금 계속 신약이 나와서 신약으로 지금 경과를 지켜보고 있다"고 밝혔다.

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정예지 역시 김종은과 같은 병을 투병했다. 정예지는 "항암 치료할 때 정말 죽을 고비를 넘겼는데 의사선생님께서 엄마한테 가망이 없다고 말씀하셨다더라. 4~5년을 투병했다. 정말 많은 기간을 투병하며 살았다"며 "겉모습은 멀쩡하지만 할머니의 몸이 된 거 같았다"고 밝혔다.

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군 복무 중 4기 암환자가 됐다는 김선호는 마약성 진통제도 안 들 정도로 증상이 심했다고 고백했다. 김선호는 "병실에 있는 사람들이랑 빨리 나아서 맥주 한잔 하러 가자 약속했는데 사실 그 중 저만 살았다"고 털어놨다.

김선호는 "역형성 대세포 림프종이라고 혈액암의 일종인데 이게 희귀하다더라. 검색해보면 사실 정보가 잘 안 나온다"며 "작년으로 5년이 지났다. 병원에 갔는데 외래 진단서에 '수고하셨다. 더 이상 안 와도 된다'고 써있었다"고 밝혀 박수를 받았다.

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유난히 많이 눈물을 보였던 김륜기는 "암 위치가 식도 가까이에 있어서 위를 잘라내야 한다고 했다. 병실에 있던 할아버지가'지금 먹고 싶은 거 다 먹어야 해'라고 하셨다. 그 말을 듣자마자 병원을 나와 최후의 만찬을 즐겼다"고 떠올렸다. 김륜기는 "위암인데 위치가 안 좋아서 위를 전절제했다. 지금은 식도랑 소장이 바로 이어 붙어져 있는 상태"라며 아직 항암 치료 중이라 밝혔다.

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어느날 귀가 들리지 않아 병원에 갔더니 뇌종양 판정을 받았다는 김나영은 위험한 수술 부작용 탓에 수술을 못하고 종양을 줄이는 치료를 이어갔다고 밝혔다. 김나영은 "왼쪽 청력은 아예 잃을 수도 있다 해서 스테로이드를 맞았다"며 "지금은 (왼쪽이) 아예 안 들린다"고 털어놨다.

14살에 골육종암 말기 판정을 받고 다리에 큰 수술을 받은 김민영은 이후 다리를 접지 못한다고 밝혔다. 김민영은 "사람들은 걷는 걸 특별하게 생각 안 하지 않냐. 걷는 사람들 보면서 '엄청난 다리를 갖고 있다'고 말하고 싶다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com