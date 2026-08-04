김현숙, 정준원 논란 과열 반응에 일침 "세상이 왜 이렇게 된 건지, 숨 좀 쉬자"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 김현숙이 배우 정준원의 태도 논란을 둘러싼 일부 반응에 대해 소신 있는 목소리를 냈다.

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김현숙은 3일 자신의 개인 계정에 관련 기사를 캡처해 게재한 뒤 "아… 언제부터 세상이 이렇게 되었냐"라는 글을 남기며 안타까운 심경을 드러냈다.

이어 김현숙은 논란이 된 정준원의 태도와 관련해 "홍보가 필요했을 거고… 나가라고 하니 나갔을 거고… 나름 최선을 다했을 거고…"라며 "각자의 감상평은 있을 테지만…"이라고 조심스럽게 자신의 생각을 밝혔다.

그러면서 "내 맘 같지 않았다고 해서 비판이 아닌 비난을…"이라며 당사자의 상황과 의도를 충분히 고려하지 않은 비난에 대한 아쉬움을 내비쳤다.

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김현숙은 "우리 모두 숨 좀 쉬고 삽시다"라고 덧붙이며 최근 이어지고 있는 과열된 여론에 대해 생각을 전했다.

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앞서 정준원은 홍보 차 출연한 예능 프로그램에서 보인 태도를 두고 일부 시청자들의 지적을 받았다.

지난 1일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에는 배우 공효진과 정준원이 출연해 멤버들과 함께 숏폼 드라마를 준비하는 모습이 공개됐다.

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이날 정준원은 오랜만의 예능 출연에 긴장한 모습을 보였다. 방송 내내 다소 조심스러운 태도로 질문에 답하거나 멤버들의 콩트에 자연스럽게 어울리지 못하는 모습이 이어졌다.

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이에 공효진이 대화를 주도하며 분위기를 이끌었고, 방송에서는 '자의로는 처음 입을 뗀 준원'이라는 자막이 등장할 정도로 정준원의 적은 말수가 부각됐다.

방송 이후 일부 누리꾼들은 "저건 내향적인 성격이 아니라 태도의 문제", "홍보하러 나왔으면 최선을 다하라", "즐거우려고 예능 본 건데 시청하기 불편했다" 등의 반응을 보이며 아쉬움을 나타냈다.

한편 이를 두고 일각에서는 예능 경험이 많지 않은 배우의 긴장한 모습을 두고 지나친 비난이 이어지고 있다는 의견도 나오고 있다. 특히 '놀면 뭐하니?'에서 호흡을 맞춘 하하는 당시 현장 상황을 전하면서 "현장에 있었던 사람인데, 너무 사랑스럽고 귀엽고 재밌었다. 프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐 달라"는 댓글을 남기기도 했다.