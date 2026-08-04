고준희, 14000원 엽X 떡볶이 인당 1개 주문 "처음 먹어봐, 요즘 애들 이상해"

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[스포츠조선 김소희 기자]배우 고준희가 18세 친구 딸과 특별한 데이트를 즐기며 매운 떡볶이 먹방에 도전했다.

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3일 고준희의 채널 '고준희 GO'에는 '고준희가 말아주는 Gen Z 코어 지치셨나요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.

공개된 영상 속 고준희는 "제 친구 딸이 저희 집에 와 있다. 거의 3주 된 것 같다"며 근황을 전했다.

이어 "친구 딸이랑 시간을 못 보내서 오늘 데이트를 하려고 한다"고 설명한 고준희는 친구 딸의 나이를 묻는 질문에 "18살"이라고 답했다.

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그러면서 "저는 제 친구가 이만한 딸을 낳을 동안 뭐 했는지"라며 잠시 생각에 잠긴 듯한 모습을 보였다. 이어 애써 미소를 지으며 현실을 돌아보는 듯한 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

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이후 친구 딸은 남사친 한 명을 초대했고, 세 사람은 함께 성수동으로 데이트를 떠났다. 이들은 옷을 구경하며 시간을 보낸 뒤 식사를 위해 엽X떡볶이 가게를 찾았다.

고준희에게 해당 떡볶이는 첫 경험이었다. 세 사람은 무려 4인분짜리 메뉴를 3개 주문하며 총 12인분을 시켜 놀라움을 안겼다.

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이어 오리지널 맛 떡볶이를 처음 맛본 고준희는 "요즘 애들 스트레스가 많냐. 이게 왜 트렌드냐"라며 "요즘 애들 스트레스 이상한 걸로 푼다"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

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18세 친구 딸과 함께하며 새로운 문화를 경험한 고준희는 세대 차이를 솔직하게 받아들이는 모습으로 또 다른 매력을 보여줬다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com