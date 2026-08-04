"걔넨 우릴 몰라"…방탄소년단 RM, '그래미 보이콧' 후 가사도 바꿨다

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[스포츠조선 이지현 기자] 그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 그래미 어워즈 보이콧 이후 북미 투어 첫 무대에서 음악을 통해 메시지를 전한 가운데, 전 세계 팬들도 "예술엔 이방인이 없다"는 문구를 내걸며 연대에 나섰다.

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3일 JTBC에 따르면, 방탄소년단은 내년 미국 그래미 어워즈 불참을 선언한 뒤 지난 1일(현지시간) 미국 뉴저지 메트라이프 스타디움에서 북미 투어의 포문을 열었다. 메트라이프 스타디움은 미국 대중음악을 대표하는 스타들이 공연하는 상징적인 공연장으로, 불과 2주 전 월드컵 결승전 하프타임 쇼가 열린 장소이기도 하다.

이번 공연은 이틀 동안 총 16만 명의 관객이 운집한 가운데 진행됐다. 무대에서 멤버들이 부른 노래는 단순한 공연을 넘어 하나의 메시지로 이어졌고, 특히 리더 RM은 9년 전 히트곡인 'MIC Drop'를 "욕하는 사람은 어차피 계속 욕할 거고, 우린 우리 방식대로 계속해 나갈 뿐이야. 우린 한국에서 태어났고, 그래서 그들은 우리를 잘 몰라"라며 가사를 공연에 맞게 바꿔 부르며 의미를 더했다.

공연 말미에는 팬클럽 아미(ARMY)가 사전에 준비한 문구를 일제히 들어 올리며 방탄소년단을 응원했다. 현장에는 "BTS는 화합을, 그래미는 분열을 만들었다", "아미가 있는데 그래미가 무슨 소용이냐", "구별을 넘어 음악은 우리의 것" 등의 문구가 등장해 눈길을 끌었다.

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앞서 그래미 어워즈는 아시아 음악을 대상으로 한 별도 부문을 신설했다. 이에 방탄소년단은 "음악은 지역이나 언어로 구분되기보다 그 자체로 사랑받을 수 있길 바란다"는 입장을 밝히며 시상식 참여를 거부한 바 있다.

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이후 팬들의 지지도 더욱 확산됐다. 방탄소년단의 곡 'Aliens'는 '이방인'과 '주류'를 구분하는 사회를 꼬집는 메시지로 재조명되며 발매 4개월 만에 차트 역주행을 기록했다.

또한 소셜미디어에서도 "예술엔 이방인이 없다", "우리는 BTS를 지지한다"는 해시태그와 포스터가 잇따라 공유되며 전 세계 팬들의 연대 움직임이 이어지고 있다.

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한편 방탄소년단은 이스트 러더퍼드를 시작으로 북미 투어의 두 번째 막을 열었다. 다음 공연은 오는 5~6일 미국 폭스버러 질레트 스타디움(Gillette Stadium)에서 열린다. 이들은 질레트 스타디움에서 단독 공연을 펼치는 최초의 한국 가수다.

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olzllovely@sportschosun.com