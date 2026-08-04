한채아, '차범근家' 고흥 시댁 공개…갤러리 같은 인테리어에 "집이 미술관인 줄"

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 한채아의 전남 고흥 시댁이 공개됐다.

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4일 공개된 한채아의 유튜브 채널에는 여름방학을 맞아 딸 봄이와 함께 전남 고흥 시댁을 찾은 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

영상에서 한채아는 "봄이 여름방학이 본격적으로 시작돼 시댁에 가려고 계획했는데 개인 일정이 있어서 함께 출발하지 못했다"며 "봄이 아빠와 봄이는 먼저 고흥으로 갔고, 저는 따로 이동했다"고 설명했다.

평소에는 직접 차를 몰고 내려가지만 이날은 기차표를 구하지 못해 여수행 비행기를 이용했다고. 여수공항에는 가족 지인인 '완진이 형'이 직접 마중을 나와 한채아를 시댁까지 데려다주는 훈훈한 모습도 그려졌다.

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공개된 전남 고흥의 시댁은 널찍한 거실과 모던한 가구로 꾸며진 감각적인 인테리어를 자랑했다. 특히 한쪽 벽면에는 시아버지인 차범근의 얼굴과 등근육을 자랑하는 뒤태 사진을 대형 아트 작품으로 차지하고 있어 눈길을 끌었다.

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또한 천장까지 이어진 높은 층고와 널찍한 구조는 일반적인 주택이라기보다 갤러리를 연상케 했고, 곳곳에 놓인 감각적인 소품과 미술품이 세련된 분위기를 더했다.

시댁에 도착한 한채아는 어머니가 직접 준비한 음식을 먹으며 오랜만의 시골 밥상을 즐겼고, 다음 날 새벽에는 시아버지와 남편이 함께하는 골프 라운딩에 동행했다.

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그는 "아버님과 골프를 간 지도 거의 10년이 됐다"며 "아버님은 그때나 지금이나 항상 골프를 정말 잘 치신다"고 감탄했다.

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반면 남편을 향해서는 "초딩 남편이 이글 샷 하겠다고 표정부터 이글이글하다"며 장난스럽게 놀렸고, 연속 버디를 노리던 남편이 결국 실패하자 "오늘도 연버디 실패"라고 유쾌하게 받아쳐 웃음을 자아냈다.

골프를 마친 뒤에는 고흥에 올 때마다 빠지지 않는 낚시에 나선 남편의 모습도 공개됐다. 그러나 한채아는 "나를 두고 혼자 낚시하러 갔다"며 투덜거렸고, 만조 시간에 맞춰 서둘러 방파제로 향하는 남편을 보며 "무슨 자연인이야"라고 농담을 던졌다.

결국 물이 이미 빠져버린 상황에 한채아는 "내가 고기 잡은 걸 한 번도 내 눈으로 본 적이 없다"며 "이럴 줄 알았다"고 폭소했고, 시부모 역시 "만조인 줄 알았는데 물이 다 빠졌다"고 허탈해하는 모습으로 웃음을 더했다.

순천의 단골 식당에서 식사를 하던 중, 봄이는 할아버지에게 넌센스 퀴즈를 냈다. "할아버지가 가장 좋아하는 돈은?"이라는 문제에 감도 못 잡는 할아버지에게 "할머니"라고 정답을 알리자, 할아버지는 크게 웃으며 화기애애한 식사 분위기를 더했다.

마지막 날 아침, 어머니가 해주신 수제비를 먹으며 한채아는 "아침을 안 먹는 저인데 어머니가 해주신 아침은 왜 이리 잘 들어가는지 모르겠다"라며 국물까지 다 비우고 "어머니 저 안 떠주셨는데요?"라는 센스쟁이 며느리의 면모로 웃음을 더했다. 설거지까지 마친 한채아는 서울로 향하며 "3일이 빠르게 지나가서 아쉬웠다"라고 이야기했다.

한편 한채아는 2018년 전 축구 국가대표 감독 차범근의 셋째 아들이자 사업가인 차세찌와 결혼했으며, 같은 해 딸 봄 양을 품에 안았다.

olzllovely@sportschosun.com