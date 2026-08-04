'이태원 참사' 故 이지한 모친, 올해도 차린 子 생일상 "28번째 생일 축하해"

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[스포츠조선 김소희 기자] 이태원 참사로 세상을 떠난 배우 고(故) 이지한의 생일을 앞두고 어머니가 아들을 향한 애틋한 그리움을 전했다.

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3일 故 이지한의 어머니는 자신의 SNS를 통해 아들을 향한 메시지를 남겼다.

그는 "사랑하는 내 아들 지한아 생일 축하해. 함께 사려고 했던 구두를 이제서야 너의 생일 선물로 어제 사 왔어. 꼭 신으러 와줘. 제발"이라는 글과 함께 사진 여러 장을 공개했다.

공개된 사진에는 故 이지한을 위해 정성스럽게 차린 생일상과 선물이 담겼다. 특히 아들의 사진 앞에 놓인 생일 선물용 워커는 함께하지 못하는 아들을 향한 어머니의 깊은 그리움을 고스란히 전해 먹먹함을 더했다.

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뿐만 아니라 생일 케이크 위에는 숫자 '28'이 꽂혀 있어 올해 아들이 맞이했을 28번째 생일을 함께하지 못하는 안타까운 마음을 짐작하게 했다.

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故 이지한은 지난 2022년 10월 29일 서울 용산구 이태원 일대에서 발생한 대규모 압사 사고로 세상을 떠났다. 당시 향년 24세였던 그의 비보는 많은 이들에게 큰 슬픔을 안겼다.

한편 이지한은 2017년 Mnet 서바이벌 오디션 프로그램 '프로듀스 101 시즌2'에 출연하며 얼굴을 알렸다. 이후 배우로 전향해 2019년 웹드라마 '오늘도 남현한 하루'에서 주인공으로 출연하며 연기 활동을 시작했다.

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이후 새 소속사에 둥지를 틀고 본격적인 배우 활동을 준비하던 중 MBC 드라마 '꼭두의 계절' 촬영에 참여하고 있었다. 하지만 갑작스러운 비보로 인해 작품 촬영은 중단됐다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com