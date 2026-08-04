안재현, 이혼 탓 유튜브 출연도 난감…"인생에 너무 큰 굴곡 있어"

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[스포츠조선 이우주 기자] '알딸딸한 참견' 안재현이 '조롱잔치' 출연 제안에 난감해했다.

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3일 유튜브 채널 '알딸딸한 참견'에서는 '제1회 안재현 조롱잔치'라는 제목의 영상이 게재됐다.

허경환은 게스트로 출연한 이재율에게 "안재현은 '조롱잔치' 안 나갈 거 같으니까 오늘 여기서 해라"라고 제안했다. '조롱잔치'는 개그맨 이용진의 유튜브 채널 속 콘텐츠로 매주 게스트를 초대해 디스하는 콘텐츠다.

이에 이재율은 "근데 '조롱잔치' 할 때도 느끼는 건데 인생에 너무 큰 굴곡들이 있는 어떤 분들은 건드리기가 좀"이라며 안재현의 이혼을 간접적으로 언급했다. 그러자 안재현은 "맥주가 필요한 건가? 소맥이 맛있어"라며 자리를 떠 화제를 돌렸다.

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자리에 앉은 안재현에 뮤지는 "너는 섭외 오면 해? 안 해?"라고 물었고 안재현은 "맥주는 한 병으로 안 되잖아. 맥주는 두 병이야"라며 다시 일어나 맥주를 한 병 더 가져왔다.

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허경환은 "쟤는 안 할 거 같다. 실전 스트리트 파이터기 때문에"라고 밝혔지만 뮤지는 "재현이도 긁혀야 사는 스타일"이라 밝혔다. 이에 안재현은 "이거 안 시원하네"라고 또 한 번 일어나 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com