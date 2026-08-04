최예나 "소아암 투병에 무너진 가족, 병원비 벌기 위해 김밥 팔아" 오열 ('내 남은 연애')

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[스포츠조선 이우주 기자] '내 남은 연애' 최예나가 과거 소아암 투병을 떠올리며 눈물을 보였다.

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3일 방송된 SBS '내 남은 연애'에서는 시한부 판정을 받았던 청춘들의 첫만남이 그려졌다.

소아암의 일종인 림프종을 투병했다는 최예나는 시한부 선고를 받았던 출연자들을 보며 복잡한 심경을 드러냈다. 최예나는 "제가 아기 때 소아암 림프종 환자였다. 그래서 공감도 가면서 마음이 좀 이상하다"고 밝혔다.

이어 출연자들은 숙소에 모여 각자의 투병기를 고백했다. 암 판정을 받고 억울한 감정이 들었다는 한도곤은 "술도 거의 안 마시고 맨날 운동하고 관리하고 지냈는데. 담배도 안 피우는데 하면서 지난 생활들을 되짚어 봤다. 치료가 시작된 이후부터는 힘들었는데 머리를 감는데 손에 머리가 많이 빠지는 게 보이더라. 시작됐구나 싶었다"라며 "교통사고 같은 거다. 이유도 없고 누구의 잘못도 아니라 생각했다"고 밝혔다.

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군 복무 중 4기 암환자가 됐다는 김선호는 어려운 가정 환경 탓에 부모님께도 아픔을 뒤늦게 고백했다고 고백했다.

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이에 눈물을 보인 최예나는 "어렸을 때 아팠을 때 계속 제 주위의 부모님이나 가족들이 무너지고 속상해하는 모습을 보니까 어렸을 때부터 계속 미안했다. 내가 다 잘못한 거 같다는 생각이 들었던 때가 있었다"며 "저희 엄마 아빠도 병원비가 많이 나가니까 제 병원비 때문에 계속 김밥을 팔러 가셨던 게 기억이 계속 난다"고 털어놨다.

wjlee@sportschosun.com