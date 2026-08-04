현영, 송도 럭셔리 집 정전에 5성급 호텔로 도피…"예약 잘못했다" 당황

[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 현영이 얼떨결에 호캉스를 즐긴 사연을 고백했다.
현영의 유튜브 채널에서는 3일 '집 정전돼서 얼떨결에 56층 호캉스…근데 예약 날짜까지 잘못 끊었다고요?'라는 제목의 영상이 게재됐다.
현영은 "지난주에 저희 집이 정전이 돼서 어쩔 수 없이 호텔에 오게 됐는데 티켓을 잘못 끊어서 그 다음주에 오게 됐다. 취소가 안 되는 쿠폰이랑 어쩔 수 없다"고 토로했다.
이에 56층 호캉스를 즐기게 됐다는 현영은 아들과 함께 객실 곳곳을 소개하며 단란한 시간을 즐겼다. 현영은 "체크인하는데 이벤트로 복권을 주더라"라며 복권도 긁어봤지만 모든 복권이 꽝이 나와 또 한번 좌절했다.
영상 설명란을 통해서도 현영은 "지난주에 갑작스러운 집 정전 때문에 급하게 호텔을 찾게 되었는데요! 하필 티켓 날짜를 잘못 예약하는 바람에...취소도 안 되는 쿠폰이라 어쩔 수 없이 그 다음 주에 방문하게 되었습니다. 그런데 막상 와보니 무려 56층 초고층 뷰...?!"라며 얼떨결에 아들과 즐거운 시간을 보냈다고 밝혔다.
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