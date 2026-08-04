지연수, 생계 위해 연예인 숨기고 일한다…"루머 영상 때문에 잘린 적 많아"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 지연수가 방송인이라는 사실을 숨긴 사연을 털어놨다.

Advertisement

3일 지연수는 자신의 유튜브 채널에 '곰탕집 150그릇 서빙'이라는 제목의 영상을 공개했다.

지연수는 이번 영상에서 '곰탕집'에서 아르바이트를 하는 모습을 공개했다. 출근 중 그는 "이 가게는 제 가게가 아니다. 운영과는 전혀 관계없는 그냥 직원"이라고 강조하며 "제가 일하는 모습을 궁금해하는 분들이 많아 촬영 허락을 받고 공개하는 것"이라고 설명했다.

직장 동료들은 "지연수 씨가 처음 일하러 왔을 때는 연예인인 줄 몰랐다"며 "이전에 함께 일하던 직원이 '지연수'라고 알려줘서 그때 처음 알게 됐다"고 말했다.

Advertisement

이어 "이목구비는 화려한데, 연예인 같지 않고 굉장히 털털하다. 솔직한 성격이라 의외였고 편하게 다가오는 사람"이라고 칭찬했다. 또 다른 직원 역시 "직장에서 정말 일을 잘한다"고 거들었고, 동료들은 "매일 100~150그릇씩 서빙하느라 팔이 아프다고 할 정도"라며 그의 성실함을 전했다.

Advertisement

실제로 지연수는 손님 응대부터 주문, 음식 서빙, 테이블 정리까지 쉼 없이 움직이며 "하루에 150그릇 이상 서빙한다"고 밝혔다.

특히 지연수는 방송인이라는 사실을 숨기고 일하게 된 이유도 솔직하게 고백했다. 그는 "처음 취업했을 때도 어디를 가든 '저는 지연수입니다'라고 먼저 말하지 않았다"며 "모델이나 방송인으로 일하러 온 것이 아니라 직원으로 일하러 온 건데 굳이 이야기할 이유가 없었다"고 말했다.

Advertisement

이어 "사실은 내가 지연수여서 잘린 적도 몇 번 있었다"며 "인터넷에는 내가 아닌 모습들의 영상이 많이 돌아다녔고, 사람들은 그런 이미지만 보고 판단했다. 그러니 굳이 돈을 주고 나를 쓸 이유가 없다고 생각했을 것"이라고 털어놨다.

Advertisement

그러면서 "나는 생계를 위해 먹고 살아야 했는데 일을 구하는 게 너무 힘들었다. 내가 정말 하고 싶었던 일들도 못 하게 됐다"며 "그 이후로는 어디를 가도 먼저 '제가 지연수입니다'라고 말하지 않게 됐다"고 담담하게 밝혔다.

가장 힘들었던 아르바이트로는 돈가스집 설거지를 꼽았다. 그는 "설거지가 끝없이 나와서 '설거지 지옥'이라는 말이 왜 생겼는지 알겠더라"고 회상했다.

한편 지연수는 2014년 그룹 유키스 출신 일라이와 결혼, 슬하에 아들 민수 군을 뒀지만 2020년 이혼했다. 지연수는 홀로 아들을 양육 중이며, 일라이는 최근 재혼해 화제를 모았다.

olzllovely@sportschosun.com