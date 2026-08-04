'활동 중단' 박나래, 절친 강균성 결혼에 바로 반응…'좋아요'로 축하

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[스포츠조선 김준석 기자] 방송 활동을 잠정 중단한 방송인 박나래의 근황이 뜻밖의 곳에서 포착됐다.

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절친인 그룹 노을 멤버 강균성의 결혼 발표에 누구보다 빠르게 축하를 전하며 변함없는 우정을 드러냈다.

강균성은 지난 3일 자신의 SNS를 통해 오는 10월 30일 결혼한다고 직접 발표했다.

그는 "평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일 결혼하게 됐다"며 "이 소식을 누구보다 먼저 팬 여러분께 직접 말씀드리고 싶었다. 앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 축복해 주신다면 큰 힘이 될 것 같다"고 밝혔다.

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결혼 소식이 전해지자 팬들과 동료 연예인들의 축하가 이어진 가운데, 현재 방송 활동을 중단한 박나래도 강균성의 게시물에 '좋아요'를 누르며 응원의 마음을 전했다.

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별다른 메시지는 남기지 않았지만, 공개적인 SNS 반응만으로도 두 사람의 끈끈한 우정을 다시 한번 확인하게 했다.

강균성과 박나래의 인연은 2018년 방송된 MBC every1 '비디오스타'를 통해 더욱 깊어졌다.

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방송국에서 인사를 나누던 사이였던 두 사람은 당시 SNS를 맞팔로우하며 친분을 쌓았고, 이후에도 서로의 게시물에 꾸준히 반응을 남기며 인연을 이어왔다.

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방송 당시 강균성은 박나래를 향해 특유의 재치 있는 입담을 선보였고, 박나래 역시 유쾌하게 받아치며 남다른 케미를 보여줘 화제를 모았다. 이후에도 두 사람은 방송 안팎에서 돈독한 우정을 이어오며 서로를 응원해왔다.

한편 박나래는 전 매니저 A씨와 공갈미수, 업무상 횡령, 직장 내 괴롭힘, 폭행 등을 둘러싼 법적 공방이 이어지면서 현재 방송 활동을 잠정 중단한 상태다.

강균성은 2002년 그룹 노을로 데뷔해 '붙잡고도', '청혼', '전부 너였다', '그리워 그리워', '늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서' 등 다수의 히트곡으로 사랑받고 있다.

narusi@sportschosun.com