김풍, 전립선염 진찰 생생 증언…"치욕스러웠다"('끼리끼리')

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[스포츠조선 김준석 기자] 웹툰작가 겸 방송인 김풍이 전립선염을 앓았던 경험을 솔직하게 털어놓는다.

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오는 5일 밤 8시 방송하는 KBS Joy 예능 프로그램 '끼리끼리'에서는 김풍, 뮤지, 안재현이 흑염소를 먹으며 거침없는 입담을 펼친다.

세 사람은 보양 로드의 첫 코스로 흑염소를 맛보며 대화를 이어간다.

음식의 효능과 건강관리에 대해 이야기하던 세 사람은 점차 수위를 높여가고, 40대들의 현실 고민까지 더해졌다는 귀띔이다.

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그러던 중 김풍이 전립선염에 걸렸던 사실을 꺼내 현장은 충격에 휩싸인다.

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예상하지 못한 고백에 뮤지와 안재현은 당황하고, 김풍은 "치욕스러웠다"며 당시 상황을 전한다.

이어 김풍은 전립선염 진찰 과정부터 치료 방법, 집으로 돌아간 뒤의 후일담까지 생생하게 밝힌다.

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심지어 직접 재연하며 설명을 이어가자 안재현은 믿을 수 없다는 듯 경악하고, 뮤지와 제작진 역시 놀란 기색을 감추지 못했다는 후문이다.

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한편, '방전된 40대끼리'로 뭉친 김풍, 뮤지, 안재현의 해남 여행은 오는 5일 밤 8시 KBS Joy '끼리끼리'에서 공개한다.

KBS Joy 채널은 LG U+tv 1번, Genie tv 41번, SK Btv 998번, 그리고 KBS 모바일 앱 'my K'에서 시청할 수 있다. 지역별 케이블 채널 번호는 KBS N 홈페이지에서 확인 가능하다.

narusi@sportschosun.com