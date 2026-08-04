'참교육' 김무열, 5인조 아이돌 데뷔할 뻔…붐 "내가 캐스팅, 거절당해 4달 삐쳤다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 넷플릭스 드라마 '참교육'으로 글로벌 흥행을 이끈 배우 김무열이 배우가 아닌 아이돌로 데뷔할 뻔했던 과거가 공개됐다.

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지난 3일 공개된 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 방송인 붐과 래퍼 넉살, 한해가 출연해 다양한 이야기를 나눴다.

이날 붐은 고등학교 동창인 김무열과의 오랜 인연을 소개하며 "무열이가 잘 돼서 너무 좋다. 작품도 밤새워서 봤다"며 "전화하면 바로 받을 정도의 진짜 친구"라고 각별한 애정을 드러냈다.

이야기를 나누던 중 김무열이 배우가 아닌 아이돌로 데뷔할 뻔했던 비화도 공개됐다.

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정호철이 "예전에 김무열이 뉴클리어 멤버가 될 수도 있었다고 들었다"고 묻자, 붐은 "맞다. 제가 무열이를 정말 많이 꼬셨다"고 웃으며 인정했다.

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붐은 "피지컬도 좋고 열정도 넘쳤다. '무열아 제발 같이 하자. 너의 열정과 피지컬이면 충분히 가능하다'고 계속 설득했다"고 당시를 떠올렸다.

이어 "내가 캐스팅했는데 거절당해서 4달 정도 삐져 있었다"고 솔직하게 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

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뉴클리어는 붐이 안양예고 출신 멤버들을 직접 모아 결성하려 했던 5인조 그룹이다.

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붐은 유망한 인재들을 직접 캐스팅해 소속사에 소개하는 과정에서 김무열까지 영입하려 했지만, 김무열은 배우의 길을 선택했다.

붐은 "그때도 무열이는 배우가 되고 싶다는 꿈이 더 컸다"고 설명했다.

narusi@sportschosun.com