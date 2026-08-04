'태도 논란' 정준원 감싼 하하·김현숙…"비난 말고 숨 좀 쉬자"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 배우 정준원이 예능 출연 이후 불거진 태도 논란에 휩싸인 가운데, 방송인 하하와 배우 김현숙이 잇따라 그를 감싸며 응원의 메시지를 전했다.

Advertisement

정준원은 지난 1일 방송된 MBC 예능 프로그램 '놀면 뭐하니?'에 배우 공효진과 함께 출연해 드라마 홍보에 나섰다.

하지만 방송 이후 일부 시청자들은 예능 분위기에 적극적으로 녹아들지 못한 정준원의 모습에 아쉬움을 드러냈고, 온라인에서는 "성의가 부족했다"는 지적과 "예능 경험이 부족한 배우를 과하게 몰아간다"는 옹호 의견이 맞서며 이른바 '태도 논란'으로 번졌다.

논란이 커지자 함께 녹화에 참여했던 하하가 직접 댓글을 남기며 정준원을 감쌌다.

Advertisement

하하는 관련 영상 댓글을 통해 "현장에 있었던 사람인데 너무 사랑스럽고 귀엽고 재밌었다. 재밌게 살리려고 한 리액션"이라며 "프로 예능인이 아니니 귀엽게 봐주시고 그냥 예능을 즐기셨으면 한다"고 전했다.

Advertisement

배우 김현숙도 3일 자신의 SNS를 통해 안타까운 마음을 드러냈다.

그는 관련 기사를 공유하며 "세상이 왜. 아... 언제부터 세상이 이렇게 되었나요?"라고 적은 뒤 "홍보가 필요했을 거고, 나가라고 하니 나갔을 거고, 나름 최선을 다했을 거고"라고 적었다.

Advertisement

이어 "각자의 감상평은 있을 테지만 내 마음 같지 않았다고 해서 비판이 아닌 비난을..."이라며 "우리 모두 숨 좀 쉬고 삽시다"라고 덧붙이며 과도한 비난을 자제해 달라고 호소했다.

Advertisement

한편 정준원은 MBC 금토드라마 '유부녀 킬러'에 출연 중이다. '유부녀 킬러'는 세상에서 가장 살벌한 직업을 가진 워킹맘의 고군분투를 그린 작품으로 매주 금, 토요일 오후 9시 50분 방송된다.

narusi@sportschosun.com