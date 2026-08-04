'10월 결혼' 강균성, 화제의 '혼전순결' 서약 지켰을까..."지키지 못한 적도"

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[스포츠조선 조민정 기자] 노을 강균성이 오는 10월 결혼 소식을 직접 전하면서 과거 방송에서 솔직하게 털어놨던 '혼전순결' 발언도 다시 관심을 모으고 있다.

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강균성은 3일 자신의 SNS에 자필 편지를 공개하며 "평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만나 10월 30일 결혼하게 됐다"고 밝혔다. 그는 "누구보다 먼저 팬들에게 직접 전하고 싶었다"며 오랜 시간 응원해 준 팬들에게 감사의 마음도 전했다.

결혼 소식이 알려지자 온라인에서는 강균성이 과거 여러 예능에서 언급했던 혼전순결 관련 발언도 함께 재조명됐다.

강균성은 2015년 MBC '라디오스타'를 통해 혼전순결을 결심하게 된 계기를 처음 공개했다. 당시 그는 "처음부터 혼전순결을 지켜온 사람은 아니다"라며 "뒤늦게 깨닫고 방향을 잡게 됐다"고 솔직하게 말했다. 이후 SBS '미운 우리 새끼'에서는 2011년에 작성한 혼전순결 서약서를 직접 공개해 화제를 모았다. 그는 "서약을 지킨 적도 있고 지키지 못한 적도 있다"고 털어놓으며 웃음을 자아냈다.

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지난해에는 혼전순결 선언 이후 사실과 다른 루머에 시달렸던 일화를 고백하며 억울함을 토로하기도 했다.

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한편 강균성은 2002년 4인조 보컬그룹 노을로 데뷔해 '청혼', '붙잡고도', '전부 너였다', '그리워 그리워', '늦은 밤 너의 집 앞 골목길에서' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 오는 10월 30일 비연예인 연인과 백년가약을 맺을 예정이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com