'청룡의 사랑세포' 최예나, 연애 예능서도 설렘부터 뭉클…시한부에 눈물 왈칵(내 남은 연애)

'내 남은 연애' 방송화면 캡처

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[스포츠조선 정빛 기자] 가수 최예나(YENA)가 청룡시리즈어워즈를 뜨겁게 달군 에너지를 연애 리얼리티까지 이어갔다.

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최예나는 지난 3일 첫 방송된 SBS 새 예능 프로그램 '내 남은 연애'에 MC로 출연해 이세영, 정용화, 세븐틴 도겸과 호흡을 맞췄다.

'내 남은 연애'는 시한부 선고를 받았거나 죽음의 문턱까지 갔던 경험이 있는 2030 청춘들이 다시 삶과 사랑을 마주하는 과정을 담은 연애 리얼리티다. 첫 방송부터 최예나는 출연자들의 감정선에 누구보다 깊이 빠져드는 리액션으로 공감을 이끌었다.

출연자들이 등장하자 "훈훈하다"며 미소를 지은 최예나는 "'내 남은 연애'라는 제목만 보고는 횟수가 정해져 있는 줄 알았다. 도대체 얼마나 많이 만나는 건가 싶었다"며 특유의 재치 있는 입담으로 분위기를 풀었다.

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연애의 설렘이 오가는 순간마다 최예나의 리액션도 빛났다. 긴장한 출연자를 향해 "귀엽다"고 미소를 짓는가 하면, 통성명 이후 어색한 정적이 이어지자 "내가 다 쑥스럽다"며 출연자에 감정을 이입한 모습으로 웃음을 자아냈다.

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무엇보다 출연자들의 투병 경험과 진심 어린 자기소개가 이어지자 최예나 역시 깊이 몰입했다. 어린 시절 자신의 투병 경험을 떠올린 그는 "마음이 좀 이상하다"며 끝내 눈물을 보였고, "저도 어렸을 때 아팠을 때 부모님과 가족이 무너지고 속상해하는 모습을 보면서 내가 다 잘못한 것 같다는 생각을 했다"며 진심 어린 공감으로 먹먹한 울림을 전했다.

앞서 최예나는 지난달 31일 열린 '제5회 청룡시리즈어워즈' 축하 무대에서 '네모네모'와 '캐치 캐치'를 선보이며 시상식 분위기를 한껏 끌어올렸다. 특히 '유미의 세포들' 사랑 세포로 변신해, 객석으로 내려가 배우 김재원, 방송인 유재석과 자연스럽게 호흡하는 퍼포먼스로 현장의 열기를 더하며 화제를 모았다.

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최예나는 오는 22일과 23일 양일간 앙코르 단독 콘서트 '네모로부터 시작된, 잡힐 듯 말 듯 한 이세계 : 극장판'을 개최하고 아시아 투어의 대미를 장식한다.

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정빛 기자 rightlight@sportschosun.com