'라이브의 황제' 이승철, 데뷔 40주년 전국투어 개최…숨은 명곡까지 푼다

사진제공=(주)타입커뮤니케이션

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정빛 기자] '라이브의 황제' 이승철이 데뷔 40주년 전국투어의 하반기 여정을 시작한다.

Advertisement

이승철은 오는 11월부터 데뷔 40주년 기념 전국투어 콘서트 '더 보이스 : 이승철(THE VOICE : LEE SEUNG CHUL)'을 이어간다.

지난 7월 청주 공연으로 투어의 포문을 연 이승철은 11월 광주를 시작으로 대전, 대구, 인천, 부산, 서울까지 총 6개 도시를 찾아 관객들과 만난다.

이번 하반기 공연은 앞선 무대를 통해 다듬은 완성도를 바탕으로 한층 업그레이드된 세트리스트와 연출을 선보인다. 데뷔 40주년을 기념해 오랜 시간 사랑받아온 대표곡은 물론, 기존 공연에서 쉽게 들을 수 없었던 곡들까지 새롭게 구성했다. 여기에 밴드 사운드와 영상, 조명 등 공연장 규모에 맞춘 연출을 더해 이승철의 40년 음악 여정을 입체적으로 담아낼 예정이다.

Advertisement

1985년 데뷔한 이승철은 40년 동안 꾸준한 음악 활동을 이어오며 한국 대중음악계를 대표하는 아티스트로 자리매김했다. 2,000회가 넘는 공연을 통해 독보적인 라이브 실력을 입증했고, 세대를 아우르는 관객들의 꾸준한 사랑 속에 '라이브의 황제'라는 수식어를 이어오고 있다.

Advertisement

데뷔 40주년을 맞은 올해는 다양한 프로젝트도 이어진다. 오는 5일 방송되는 tvN '유 퀴즈 온 더 블록' 출연을 비롯해 40주년 기념 와인 출시, 후배 가수들이 참여한 트리뷰트 앨범 발매, 최근 촬영을 마친 KBS 대기획 프로그램 공개 등을 앞두고 있다. 오는 9월 5일에는 오디션 프로그램 '더 스카웃'을 통해 탄생한 신예들의 콘서트 '더 스카웃 : 다시 태어나는 별'에 특별 출연해 후배들과 무대를 함께한다.

이승철의 데뷔 40주년 전국투어 콘서트 '더 보이스 : 이승철' 서울 공연은 오는 12월 4일부터 6일까지 사흘간 KSPO돔에서 열린다. 서울 공연은 4일 오후 8시 예스24 티켓을 통해 예매를 시작하며, 광주·대전·대구·인천·부산 공연은 오는 12일부터 순차적으로 예매가 진행된다.

Advertisement

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com