박은영 셰프, ♥의사 남편과 결혼 결심한 순간…“특별한 한 장면보다 반복된 이것”

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[스포츠조선 조민정 기자] '중식여신' 박은영 셰프가 의사 남편과 결혼을 결심하게 만든 결정적인 이유를 처음 털어놨다.

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3일 유튜브 채널 '스튜디오슬램'에는 '윤남노계획' 콘텐츠가 공개됐다. 이날 박은영은 절친한 윤남노 셰프와 계곡에서 백숙을 먹으며 결혼 생활과 남편에 대한 이야기를 전했다.

윤남노는 최근 결혼한 박은영에게 "언제 이 사람과 평생을 함께해야겠다고 마음먹었냐"고 물었다. 이에 박은영은 특별한 한 장면보다 반복해서 느낀 남편의 모습이 결심의 이유였다고 밝혔다.

그는 "결혼을 결심하게 된 순간들이 여러 번 있었는데 공통점이 있었다"며 "정말 꾸준한 사람이다. 묵묵하게 끝까지 해내는 모습이 좋았다"고 말했다. "무엇보다 굉장히 자상하다"고 덧붙이며 남편을 향한 애정을 숨기지 않았다.

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이를 듣던 윤남노는 "나도 형을 잘 안다. 키도 크고 인물도 훤하다"고 거들었다. 이어 다이어트 주사 처방을 받기 위해 병원을 찾았던 일화를 꺼내며 "아침부터 계속 배고프다고 했다더라. 형이 '효과를 볼 수 있을까' 걱정하더라"고 말해 웃음을 자아냈다.

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이날 두 사람은 셰프들의 연애와 결혼 이야기도 이어갔다. 박은영은 미혼 셰프들 가운데 "윤남노가 가장 먼저 결혼할 것 같다"고 예상했고 손종원 셰프에 대해서는 "인기가 많아서 굳이 서두르지 않아도 될 것 같다"고 말했다. 또 권성준 셰프에 대해서는 "길고양이를 데려와 직접 돌볼 정도로 속이 깊은 사람"이라며 따뜻한 일화를 전하기도 했다.

한편 박은영 셰프는 넷플릭스 '흑백요리사'를 통해 '중식여신'으로 큰 사랑을 받았다. 지난 5월 한 살 연상의 의사와 결혼에 골인했고 최근 JTBC '냉장고를 부탁해'를 비롯한 다양한 방송 활동을 이어가고 있다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com