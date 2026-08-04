"N차 관람 가자!"…'스파이더맨4', 렌티큘러 포스터→특별관 한정 굿즈 이벤트 시작

사진 제공=소니 픽쳐스

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[스포츠조선 안소윤 기자] 영화 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'가 개봉 2주차를 맞아 또 한 번 관객들의 소장 욕구를 자극할 특별 극장 이벤트를 예고했다.

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5일부터 시작되는 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'의 개봉 2주차 극장 이벤트는 영화를 관람한 팬들에게 또 하나의 특별한 즐거움을 선사할 예정이다. 먼저 CGV, 롯데시네마, 메가박스에서 보는 각도에 따라 이미지가 달라지는 A3 렌티큘러 포스터를 증정한다. 특히 작품 속 모두에게 잊힌 '피터 파커'를 떠올리게 하듯, 각도에 따라 그의 모습이 나타났다 사라지는 특별한 디자인으로 관객들의 과몰입을 자극하며 영화의 여운을 더욱 깊게 간직할 수 있는 의미 있는 굿즈가 될 것으로 기대를 모은다.

여기에 CGV에서는 특별관 관람객을 위한 스페셜 굿즈도 마련됐다. SCREENX 관람객에게는 확장된 스크린의 매력과 이번 작품만의 Shot for SCREENX 장면을 생생하게 담아낸 SCREENX TICKET, 4DX 관람객에게는 '스파이더맨'의 상징적인 비주얼과 4DX만의 역동적인 매력을 담은 4DX CARD, ULTRA 4DX 관람객에게는 영화 속 강렬한 순간을 입체적으로 펼쳐 감상할 수 있는 ULTRA 4DX MOMENT LABEL을 증정한다. 각 특별관의 특색을 담아낸 이번 굿즈 이벤트는 관람 이후에도 작품의 짜릿한 액션과 감동을 오래도록 간직할 수 있는 특별한 선물로 의미를 더할 예정이다.

한편 '스파이더맨: 브랜드 뉴 데이'는 '스파이더맨: 노 웨이 홈' 이후 모든 사람들의 기억에서 사라진 피터 파커의 새로운 이야기와 여정을 담은 작품이다. 배우 톰 홀랜드, 젠데이아 콜먼, 세이디 싱크, 제이콥 배덜런, 존 번탈, 트라멜 틸먼, 마이클 맨도, 그리고 마크 러팔로 등이 출연했고 '샹치와 텐 링즈의 전설', '나루토'의 데스틴 대니얼 크레턴 감독이 메가폰을 잡았다. 전국 극장에서 절찬 상영 중.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com