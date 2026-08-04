심현섭, 하루 3억2천 벌고도 못 산 단 한 가지…"母 15억 빚 갚느라 놓쳤다" ('동치미')

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[스포츠조선 정안지 기자] 방송인 심현섭이 전성기 시절 하루 수익이 무려 3억 2천만 원에 달했지만, 어머니의 15억 원 빚을 갚기 위해 쉼 없이 달려야 했던 가슴 아픈 사연을 공개했다.

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지난 3일 MBN 측은 유튜브 채널을 통해 "그 많던 돈은 다 어디로 갔을까"라는 제목의 '속풀이쇼동치미' 예고편을 공개했다.

영상 속 심현섭은 "하루 수익이 3억 2천만 원이었다"라고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 이어 "그 많은 돈이 다 어디 갔냐면요..."라고 말해 궁금증을 자아냈다.

알고 보니 심현섭은 어머니를 대신해 무려 15억 원의 빚을 떠안았고, 이를 모두 갚는 데만 7년의 시간이 걸렸다고 털어놨다. 그는 "7년 만에 다 갚았다"며 쉽지 않았던 지난날을 담담하게 회상했다.

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심현섭은 "내가 마흔 살에 어머니가 병원에 입원하셨다"라면서 빚을 다 갚았더니 병을 얻게 된 어머니를 떠올려 안타까움을 더했다. 이어 "근데 어머니 빚 아니었으면 그렇게 벌지도 못했다. 악으로 한 거다"라며 가족을 위해 버텨야 했던 절박했던 심정을 고백했다.

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제작진 역시 심현섭의 사연을 예고하며 더욱 먹먹한 이야기를 전했다. 제작진은 "심현섭은 하루 스케줄 15개, 3억 1천8백만 원을 벌고도 살 수 없었던 단 한 가지"라면서 "어머니의 빚을 갚기 위해 쉼 없이 일했지만, 정작 함께할 시간을 놓치고 나서야 돈보다 소중한 건 어머니와 보낸 시간이라는 걸 깨달았어요"라며 심현섭의 사연을 전하며 깊은 여운을 예고했다.

한편, 심현섭은 TV조선 '조선의 사랑꾼'을 통해 만난 정영림과 지난해 결혼했다. 현재 부부는 '조선의 사랑꾼'과 유튜브 채널을 통해 일상을 공개하며 소통 중이다.

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anjee85@sportschosun.com