서동주, 故서세원 사망 후 친동생과 남남 된 사연 "아버지가 빚은 일"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김준석 기자] 방송인 겸 변호사 서동주가 가족사를 솔직하게 털어놓으며 현재 동생과도 연락하지 않고 있다고 밝혔다.

Advertisement

서동주는 지난 2일 자신의 개인 채널을 통해 모녀 관계에 대한 생각을 전하며 "모녀 관계는 그 어떤 관계보다도 어렵고 심오한 관계인 것 같다"고 말문을 열었다.

그는 "아버지는 돌아가셨고, 동생과도 연락을 하지 않는 저에게 이제 남은 가족은 엄마 한 사람뿐이다. 그래서 요즘 들어 더 의지하게 되고, 점점 더 뗄 수 없는 관계라는 생각이 든다"고 고백했다.

이어 "모녀 관계의 완성은 엄마가 나를 딸이기 전에 한 명의 여성으로 바라봐 주고, 나 또한 엄마를 엄마이기 전에 한 명의 여성으로 이해하게 되는 순간이 아닐까 싶다"며 "그제야 서로에게 기대했던 것들을 조금 내려놓고 있는 그대로의 서로를 사랑할 수 있게 되는 것 같다"고 털어놨다.

Advertisement

글이 공개된 뒤 한 누리꾼은 "동생과 왜 연락을 안 하느냐"고 물었고, 서동주는 댓글을 통해 "아버지 돌아가시고 여러 일이 닥치면서 스트레스가 쌓였을 때 대화하다가 뭔가 툭 끊어졌네요"라고 담담하게 답하며 이유를 설명했다.

Advertisement

한편 서동주는 서세원, 서정희의 딸이다.

서세원은 2015년 서정희를 폭행한 혐의로 징역 6월, 집행유예 2년을 선고받았고 이후 합의 이혼했다.

Advertisement

캄보디아에서 거주해온 서세원은 2023년 프놈펜 한인병원에서 링거를 맞던 중 심정지가 와, 향년 67세 나이로 사망했다.

Advertisement

서동주는 미국 샌프란시스코 대학교 로스쿨을 졸업한 뒤 미국에서 변호사로 활동했으며, 지난해 엔터 업계 종사자와 재혼했다.

narusi@sportschosun.com