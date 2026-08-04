'뉴진스 닮은꼴' 정웅인 둘째딸, SNS 돌연 삭제 선언 "좋은 대학교 가기 위해"

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 정웅인의 둘째 딸 소윤 양이 학업에 전념하기 위해 SNS 활동을 잠시 멈추겠다는 뜻을 전했다.

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소윤 양은 4일 자신의 개인 SNS를 통해 "제가 인스타를 이제 지워야 할 시기가 온 것 같아요"라고 밝혔다.

이어 "공부에 더 집중하고 좋은 대학교에 가기 위해 더 노력해야겠다고 다짐했는데, 인스타를 하면서 공부에 집중하는 게 쉽지 않더라"고 설명하며 학업에 집중하기 위한 결정임을 알렸다.

또 "항상 저 응원해주신 분들께 너무너무 감사하다고 전해드리고 싶다"며 팬들에게 감사의 마음을 전한 뒤, "그래도 저 서울 어딘가에는 있을 테니까 혹시나 마주치게 되면 인사해 주세요"라고 덧붙이며 따뜻한 작별 인사를 남겼다.

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한편 2009년생인 소윤 양은 배우 정웅인의 둘째 딸로, 어린시절 아빠와 함께 MBC 예능 '아빠! 어디가?'에 출연하며 시청자들의 사랑을 받았다. 최근에는 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에 출연, 뉴진스 해린 닮은꼴로 화제를 모았다.

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현재 서울예술고등학교 미술과에 재학 중이며, 미대 입시를 준비 중인 것으로 알려졌다.

jyn2011@sportschosun.com